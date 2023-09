Que vous soyez fan de rogue-lite ou non, passer à côté d'Hades est presque un sacrilège. Le meilleur jeu indé de 2020, récompenser aux Game Awards de la même année, a fait sensation auprès des joueurs et de la presse. Magnifique, dynamique, hyper bien fini et très malin, Hades est un carton quasi immédiat. Maintenant, les fans de la première heure n'attendent plus qu'une chose, une suite. Ca tombe bien, Hades 2 a été annoncé il y a quelque temps et avant même sa sortie, le rogue-lite vient déjà de battre un premier record.

Hades 2 bat tous les records avant sa sortie

Il y a quelques jours, le studio Supergiant Games donnait enfin des nouvelles de Hades 2, qui s'était fait très discret depuis son annonce aux Game Awards 2022. On sait maintenant que le jeu suivra la même voie que son grand frère et passera lui aussi par la case Early Access. Le studio a d'ailleurs dévoilé une partie de ses plans et nous annonce que l'accès anticipé du jeu sera disponible à partir du deuxième trimestre 2024 sur Steam et l'Epic Games Store. Les développeurs ont aussi expliqué que le titre serait régulièrement mis à jour avec de nouveaux personnages, environnements et armes jusqu'au lancement de la version 1.0.

Une nouvelle qui a eu l'effet d'un véritable raz-de-marée. Sur Steam, Hades 2 est maintenant le jeu le plus ajouté à la liste de souhaits par les joueurs devant Hollow Knight : Silksong. Une sacrée performance quand on sait à quel point la suite du metroidvania culte est attendue. Désormais, on peut se demander lequel des deux sortira en premier... En tout cas, ce record confirme à quel point l'attente autour d'Hades 2 est immense, alors même que Supergiant reste relativement discret et n'a rien montré de plus sur son jeu depuis près d'un an.

Rappelons que dans cette suite, Zagreus laissera sa place à sa sœur Melinoë, la fille de Perséphone et de Zeus. Dans le rôle du méchant, on retrouvera non pas Hades mais Chronos, le Titan du Temps. Plusieurs divinités de la mythologie grecque feront aussi leur apparence pour la première fois comme Moros, Némésis ou encore Apollon, que l'on voit à l'œuvre dans le seul trailer disponible d'Hades 2.