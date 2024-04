Hades 2 s'est laissé approcher plus tôt que prévu et gratuitement par certains heureux élus via un test technique. Quelques-uns en ont toutefois profité pour leaker des données sensibles.

Les leakers qui ont pu récupérer les données sensibles en question sur Hades 2 les ont ainsi forcément partagées sur la Toile. Le talentueux studio indépendant Supergiant Games leur a toutefois demandé de supprimer tout élément compromettant. Ce afin de garder la surprise lorsque le titre très attendu sortira en early access.

Les dieux d'Hades 2 tiennent à leur intimité

Dire que la suite du chef d'œuvre indépendant Hades est attendue au tournant est un euphémisme. Celle-ci devait sortir l'année dernière en early access, mais a fait l'objet d'un report. Supergiant Games estimait en effet avoir besoin de plus de temps. Cette sortie très anticipée devrait arriver incessamment sous peu. Pour juguler l'impatience des fans, un test technique a été annoncé il y a quelques jours. Celui-ci permet pour quelques heureux élus d'y jouer en avance, gratuitement.

Certains ont profité de ce privilège pour récolter des données sensibles figurant dans cette build précoce d'Hades 2. Ils ont ensuite partagé sur la Toile leurs précieuses trouvailles. Vigilant, Supergiant Games est cependant intervenu pour faire en sorte que ces publications soient supprimées. Les informations les plus croustillantes concernaient pour la plupart des éléments qui seront justement présentes dans l'early access. Le studio indépendant a donc demandé par message privé aux leakers de faire preuve de patience et de garder le secret pour les nombreux fans de sa dernière licence à succès.

Les Moires l'ont prédit

Supergiant Games semble en effet avoir préparé de belles choses pour les fans dans Hades 2. Il serait donc selon lui dommage de gâcher la surprise trop vite. D'autant que le studio indépendant a assuré que les éléments découverts dans le test technique seront présents lors de l'early access. Celui-ci était aux dernières nouvelles attendu entre avril et juin 2024. La sortie du test technique laisse donc indiquer que son déploiement arriverait plus tôt que tard.

Les fans impatients de suivre Melinoë, sœur de Zagreus, dans sa quête pour libérer leur père Hadès des griffes du titan Chronos n'auront donc en principe pas longtemps à attendre. Outre le gameplay rogue-lite maîtrisé du premier opus, sa suite devrait se montrer plus complète sur d'autres points. Nous y rencontrerons également d'autres divinités du panthéon grec et personnalités toujours plus attachantes. C'est en tout cas ce que l'on a pu voir lors du stream de présentation du test technique par Supergiant Games (que vous retrouverez dans son intégralité ci-dessous). Verdict à l'occasion d'un accès très anticipé, pour l'instant uniquement sur PC, en attendant une sortie complète plus tard sur PC et consoles PlayStation/Xbox.