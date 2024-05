Un an plus tard que prévu, Hades 2 est enfin sorti sous la forme d'un accès très anticipé au contenu déjà titanesque. Une fort agréable surprise, qui a visiblement ravi de nombreux fans impatients de rencontrer Mélinoé. Mais Supergiant Games est loin d'en avoir fini avec sa sorcellerie. Le talentueux studio indépendant nous prépare en effet une roadmap qui s'annonce divine.

Hades 2 n'a pas le Temps de niaiser

Pour le plus grand plaisir des fans de la magistrale claque qu'a été Hades premier du nom sorti en 2020, sa suite est enfin déployée en early access sur Steam et l'Epic Games Store. Et les joueurs se sont visiblement bousculés pour venir aider Mélinoé à terrasser le titan Cronos, l'incarnation du Temps. Quelques heures après son lancement surprise, le titre compte déjà un pic d'utilisateurs Steam connectés simultanément avoisinant les 80 000. Non content de cela, le jeu semble afficher l'un des early access les plus fournis de mémoire de mortel.

Supergiant Games compte-t-il toutefois se reposer sur ses lauriers ? Que nenni. Le studio indépendant a en effet complété l'annonce choc de la sortie d'Hades 2 en early access avec une présentation de sa roadmap. Elle il ne compte visiblement pas faire les choses à moitié. Son nouveau jeu phare devrait ainsi rester dans une version « précoce » au moins jusqu'à fin 2024. Sa sortie en 1.0 ne pourrait donc pas arriver avant courant 2025. Entre-temps, Mélinoé ne devrait toutefois pas avoir le Temps s'ennuyer.

Mélinoé n'est visiblement pas au bout de ses surprises... et nous non plus ! © Supergiant Games

Une Odyssée qui s'annonce de longue haleine pour Mélinoé

En plus de déjà proposer du contenu presque aussi massif que le premier opus dans sa version finale, Hades 2 a encore des cartes dans sa manche de sorcière. Nouvelles armes, nouvelles régions, nouveaux pouvoirs, nouveaux personnages, nouvelles améliorations cosmétiques du hub central, la route est encore longue pour la Princesse des Enfers. Supergiant Games prévoit ainsi trois mises à jour majeures, la première étant attendue « plus tard dans l'année ».

Le talentueux studio indépendant ne cache en tout cas pas ses ambitions homériques pour Hades 2. « Son lancement en early access marque un moment charnière pour notre processus de développement. Nous pouvons enfin partager ce sur quoi nous avons travaillé pendant plus de trois ans. Nous allons maintenant pouvoir continuer ce voyage à vos côtés. Le premier Hades n'aurait pas été le même sans vos retours inestimables. Nous comptons ainsi continuer pour sa suite à construire avec vous ce que nous voulons être le jeu le plus massif, rejouable et riche en fonctionnalités que nous ayons jamais créé ». Un véritable nectar des dieux aux oreilles des fans, en somme.