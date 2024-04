Le stream de Supergiant Games s'intéressait au test technique d'Hades 2 à venir. Celui-ci permettra aux heureux élus de jouer gratuitement au titre avant sa sortie en early access incessamment sous peu. Et ce qu'on y a vu donne clairement envie de se plonger dans cette aventure en compagnie de Melinoe face au titan Chronos !

Hades 2 dévoile son gameplay divin

Trois heures durant, le talentueux studio indépendant Supergiant Games nous a régalé avec du gameplay d'Hades 2. Un moyen comme un autre de donner envie aux joueurs de s'inscrire au test technique à venir sur PC pour essayer en avance le jeu par eux-mêmes. Et difficile de ne pas être tenté par cette présentation qui met vraiment l'eau à la bouche. Nous avons en effet pu y voir de manière extensive le système de combat. À l'instar d'Hades premier du nom, celui-ci se montre divinement nerveux et satisfaisant.

Le stream de Supergiant Games a également été l'occasion de rencontrer les nouvelles divinités et personnages qui accompagneront Melinoe dans Hades 2. S'agissant des nouveaux membres du panthéon grec, on peut compter pour l'instant Apollon et Hestia. Côté nouveaux personnages, nous avons Hécate, maîtresse des sorcières et mentor de la sœur de Zagreus. Nous pouvons aussi compter sur Nemesis, incarnation de la Vengeance et fille de Nyx, ainsi qu'Odysseus. Des têtes bien connues du premier opus font bien sûr leur retour, comme les indécrottables Zeus, Poséidon, Demeter, Aphrodite, Artémis ou encore Charon.

Une suite qui s'annonce déjà divine ? © Supergiant Games

Du nouveau contenu se tisse

Outre un casting divin de personnages attachants qui ont entre autres contribué à l'éclatant succès du premier volet, Hades 2 va bien sûr comporter son lot de nouveautés bien à lui. Nous avons par exemple Arachné, qui pourra altérer les statistiques et l'apparence de la tenue de Melinoe. Notre héroïne pourra aussi s'adonner entre deux runs à l'agriculture et la pêche. Les ressources issues de ces activités annexes nous serviront ensuite durant notre aventure si on s'en occupe régulièrement. Une diversité bienvenue sur ce point par rapport au premier opus.

Durant justement ses tentatives pour défaire Chronos, Melinoe disposera d'une liste de tâches à accomplir confiées par Moros, émissaire des Moires. En terminant ces objectifs secondaires, nous recevrons divers récompenses. Vous l'aurez compris, cette première ébauche d'Hades 2 s'annonce déjà très complète et prometteuse. Et on ne parle même pas ici du jeu final ! Les joueurs sélectionnés par Supergiant Games pourront essayer cette build précoce bientôt sur PC, via le test technique. Après cela, il faudra passer par un accès très anticipé, en attendant une sortie en version 1.0 plus tard. Quoi qu'il en soit, les dieux semblent à nouveau accorder leurs faveurs à cette suite extrêmement attendue.