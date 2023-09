On ne présente plus Hades, le rogue-lite sorti en 2020 qui a mis une claque à tout le monde. Grâce à sa superbe direction artistique, ses mécaniques aussi géniales qu'originales (toujours un choix cornélien de choisir quel pouvoir récupérer à la fin d'une salle), ou encore ses combats de boss, le jeu a frappé un grand coup. Même quelques années après sa sortie, le titre est toujours populaire tant sa rejouabilité est énorme. Malgré cela, Supergiant Games ne chôme pas et compte bien proposer une suite à son œuvre déjà considérée comme culte. Jusqu'à maintenant, on en savait peu sur Hades 2, mais le studio donne enfin de bonnes nouvelles.

Des informations rassurantes sur Hades 2

Supergiant se livre concernant le développement de Hades 2, dévoilé pour la première fois lors des Game Awards 2022. Bonne nouvelle, le rogue-lite sera disponible en accès anticipé au deuxième trimestre 2024 sur Steam et l'Epic Games Store. « Nous donnerons plus de détails sur la date exacte, le prix et la configuration requise à l'approche de cette date » complète le studio. Les développeurs expliquent que cet accès anticipé sera régulièrement mis à jour avec de nouveaux personnages, environnements, armes et pans d'histoire jusqu'à déboucher sur le lancement de la version 1.0 à une date encore inconnue qui contiendra la conclusion du scénario.

Juste avant l'early acess, Supergiant lancera une phase de test technique auxquels une poignée de joueurs pourra participer, mais les inscriptions ouvriront plus tard. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le droit à une nouvelle bande-annonce d'Hades 2, mais ces informations sont rassurantes et montrent que le développement est sur la bonne voie. « Nous nous efforçons de faire en sorte que notre première suite réponde à nos exigences et, nous l'espérons, aux vôtres », glisse le studio à la fin de son communiqué.

Un titre particulièrement attendu

Après un premier épisode d'une telle qualité, quasiment sans défauts, les développeurs doivent effectivement avoir beaucoup de pression sur les épaules. En tout cas, on sait que le studio ne va pas se contenter du statu quo malgré l'enjeu, puisque Zagreus va laisser sa place à sa sœur Melinoë dans Hades 2. Son ennemi ne sera pas Hades, mais Chronos, le Titan du Temps. D'autres figures de la mythologie grecque seront présentes pour la première fois comme Moros, Némésis ou Apollon, qui apparaissent tous dans le premier trailer diffusé en 2022.