C’est l’un des jeux les plus attendus de cette année, Hades 2, suite du célèbre roguelike, vient de nous faire une surprise de taille, comme si rien n’était. Sans prévenir, Le studio vient en effet de balancer son jeu en ligne. Oui, c’est bien réel, Hades 2 est désormais disponible… mais pas pour tout le monde !

Oui, Hadès 2 est disponible !

Il a eu bien des récompenses, Hadès est l’un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années. Beau à pleurer, intéressant, prenant et habile dans son gameplay, le jeu s’offre même le luxe d’avoir un doublage aux petits oignons et une très bonne OST. En bref, un quasi sans faute pour le Studio Supergiant qui a gagné une grande popularité et un énorme capital sympathie de la part de la communauté. Désormais à l’épreuve des balles, le studio nous sort Hadès 2, une suite hyper attendue. Le jeu est actuellement disponible, mais tout le monde ne pourra pas en profiter malheureusement puisqu’il n’est pour l’heure disponible que sur PC.

Comme son aîné, Hades 2 passe par la case early access sur Steam, mais aussi sur l’Epic Games Store. Le jeu est donc toujours en développement. Les habitués le savent très bien, ça veut dire qu’en plus d’être incomplet, Hadès 2 n’est en l’état pas vraiment représentatif de ce à quoi il ressemblera à la fin, toutefois, participer à l’early access c’est non seulement un moyen de soutenir le studio, mais également de voir le jeu évoluer et s’étoffer au fil des mises à jour, et on le sait déjà, Supergiant a beaucoup de ressources. Quoi qu’il en soit, si vous voulez en profiter, c’est maintenant sur Steam et l’Epic Game Store !