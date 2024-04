L’un des plus célèbres rogues-like de ces dernières années s'apprête à faire son retour avec sa suite : Hades 2. Les joueurs pourront très bientôt descendre aux Enfers créés par le studio Supergiant. Nous rencontrerons Mélinoé, princesse des lieux et sœur du protagoniste du premier titre, Zagreus. Cette fois, le royaume d’Hades ne sera pas un problème, par contre vous aurez la lourde tâche de vaincre Cronos, le Titan du Temps. S’il n’y a pas encore de date de sortie pour Hades 2, il est attendu en early access dans les prochains mois, sans plus de précisions. À noter qu’il est possible de découvrir le soft en avant-première lors d’une phase de test technique, sous certaines conditions. Certains sont déjà en train de jouer et de se frayer un chemin entre les ennemis. Ils ont d’ailleurs résolu un mystère vieux de six ans.

Attention ! Comme on vous l’expliquait plus haut, une partie Hades 2 est déjà accessible pour certains. Cela implique que ces joueurs sont déjà en train de découvrir l’histoire et ses enjeux. Si vous voulez éviter les spoilers et profiter de la sortie officielle, nous vous recommandons de revenir sur vos pas.

Une première révélation dans Hades 2

C’était jusque-là un des mystères non résolus d’Hades, premier du nom. Mais avec l’arrivée du périple de Mélinoé, nous savons enfin qui est le narrateur du premier jeu. C’est notre héroïne elle-même qui nous le confirme. Il s’agit bien d’Homère, le poète et auteur de l’Iliade et de L’Odyssée. On le découvre dans un souvenir de la jeune fille, alors qu’elle joue à cache-cache avec Hécate, déesse de la nécromancie et mentor de Mélinoé. Cette dernière se plaint même des interventions de l’auteur, qui perturbent sa recherche. « Chut Homère. Comment vais-je réussir à l’attraper si tu décris tous mes mouvements à voix haute » s’agace-t-elle. Le narrateur lui répond qu’il n’a aucune idée de ce dont elle parle ; il n’est manifestement pas habitué au fait qu’un personnage puisse briser le quatrième mur.

Face à ce nouveau clin d’œil à la mythologie grecque, les fans d'Hades ont explosé de joie sur les réseaux sociaux. Ils peuvent enfin mettre les pièces du puzzle en place et faire ressurgir les indices qui étaient déjà présents dans le premier Hades. « Le narrateur, qui dans le premier jeu n’est appelé que “vieil homme” par Zagreus », souligne un fan. D’autres ont pu remarquer qu’une statue de vieil homme se trouvait sur la salle du trône du roi des Enfers, qui rappelle le célèbre buste d’Homère, qui lui sert de représentation dans les livres d’histoire. Nous pouvons maintenant seulement espérer que les phases de test, ou l’accès anticipé nous permettent de découvrir d’autres secrets d'Hades 2,avant la sortie de la version finale du jeu.