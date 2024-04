Histoire de nous proposer le meilleur lancement possible pour Hades 2, le talentueux studio indépendant Supergiant Games va en effet très bientôt lancer un test technique. Nous vous expliquons comment y participer et ce que cela implique.

Hades 2 dévoilera bientôt ses nouvelles techniques

Hades 2 est certainement l'un des jeux indépendants les plus attendus de l'année. Avec Hades premier du nom, Supergiant Games nous avait en tout gâté d'un chef d'œuvre absolu. Mourir en boucle aux côtés de Zagreus dans sa quête contre son père le dieu grec des Enfers était un plaisir divin. Contrairement à son habitude, le studio a ainsi annoncé une suite aux Game Awards 2022. Ce trailer a été vu plus de 6 millions de fois, marque d'un engouement extrêmement fort.

Malheureusement, Hades 2 aurait dû sortir en early access l'année dernière. Supergiant Games avait toutefois visiblement besoin de plus de temps pour offrir une expérience à la hauteur des attentes. L'accès anticipé sera ainsi lancé prochainement, d'abord uniquement sur PC. Mais d'ici là, nous aurons très bientôt la possibilité de participer gratuitement à un test technique du jeu. Tout le monde ne pourra toutefois pas recevoir le sésame, la sélection des heureux élus se faisant sur inscription. Pour cela, rendez-vous sur la page Steam du jeu via votre compte et cliquez sur « Demander l'accès » afin de tenter votre chance.

Un accès très anticipé pour un jeu indépendant au potentiel infernal

Avec ce test technique d'Hades 2, il ne faudra cela dit pas s'attendre à une version complète du jeu. Très loin de là même. Comme son nom l'indique, ce test permettra de voir comment le titre de Supergiant Games tourne et d'en essayer une première ébauche. Le studio indépendant pourra ainsi collecter des données cruciales et recueillir les retours des participants, afin de sortir le jeu dans un early access le mieux peaufiné possible.

Celui-ci est d'ailleurs attendu entre ce mois d'avril et juin. Compte tenu du fait que cette phase de test technique préliminaire sera accessible dans les prochains jours, l'early access d'Hades 2 ne devrait pas être très loin derrière. Les fans du magistral premier opus pourront donc bientôt renouer avec cette licence proprement homérique. Ce afin d'aider Melinoe, sœur de Zagreus, dans sa quête pour libérer Hades des griffes de son propre père, le titan Chronos. Vivement l'arrivée de cet accès très anticipé, en attendant une version 1.0 plus tard !