Dans un message visant à remercier les participants au test technique d'Hades 2, le studio indépendant a en effet confirmé la bonne nouvelle. La sortie du jeu en accès très anticipé sur Steam approche donc enfin à pas de Titan.

Retour en Enfers imminent dans Hades 2

Six ans après la sortie du divin Hades premier du nom, les fans pourront enfin bientôt retourner sur sa suite. Pour rappel, celle-ci aurait dû arriver l'année dernière, mais a malheureusement fait l'objet d'un report. L'impatience autour de la sortie en early access d'Hades 2 est donc particulièrement palpable, notamment depuis le déploiement d'un test technique à son attention. Supergiant Games a publié un message sur la page Steam officiel du jeu pour en remercier les participants. Celui-ci devrait définitivement fermer ses portes aujourd'hui, le 29 avril. Mais le studio indépendant avait une bonne nouvelle pour le commun des mortels.

« Le test technique ne sera plus disponible dans la bibliothèque Steam des participants plus tard aujourd'hui. Cependant, nous prévoyons de lancer Hades 2 en early access relativement peu de temps après, donc restez s'il vous plaît à l'écoute ! Nous espérons que vous partagez notre excitation pour ce lancement. Nous remercions encore les participants au test technique pour votre support et vos encouragements ! ».

Les fans impatients qui ont réussi à passer entre les gouttes des leaks avant l'intervention du studio pourront donc enfin découvrir ce qui les attend dans Hades 2 très bientôt. Ils devraient en tout cas avoir beaucoup de choses à découvrir. Outre une nouvelle histoire impliquant cette fois Melinoë, sœur de Zagreus, les vétérans du premier opus devraient autant être en terrain connu que découvrir les nombreuses nouveautés imaginées par Supergiant Games. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous en rapporter la date de sortie précise quand elle sera officiellement annoncée. Vivement !