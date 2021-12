Dans le jeu vidéo, les arlésiennes, on connait. Entre les titres annoncés sans avoir dépassé le stade de pré-production ou le départ de figures clés en plein développement, les exemples ne manquent pas. Un record vient justement de tomber.

Bien des noms viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évoquer le champion toutes catégories des jeux ayant vu s'écouler le plus de temps entre leur annonce et leur sortie, mais selon le très pinté Guinness Book of World Records, le titre revenait - assez logiquement - à Duke Nukem Forever. Annoncé durant l'E3 1998, le retour du Duc n'aura finalement lieu qu'en 2011, avec l'insuccès que l'on sait. Aujourd'hui, le Duc vient de se faire détrôner haut la main avec la sortie de Clockwork Aquario.

It's a neeeeeew record !

C'est peu dire que le nouveau record risque d'avoir du mal à tomber : le Guinness Book of World Records vient en effet de couronner un nouveau lauréat dans la catégorie de la "plus longue période écoulée entre le début du projet et la sortie d'un jeu vidéo".

Débuté en 1991 pour s'achever il y a seulement quelques jours, Clockwork Aquario aura donc mis la bagatelle de 28 ans et 81 jours pour sortir dans le commerce. Le jeu d'arcade porté par Ryuichi Nishizawa, créateur de la série Wonder Boy, avait vu son développement stoppé net au moment des premiers locations tests en 1993, alors que la mode de l'action/plateforme déclinait au profit du versus fighting.

Ressuscité par les bons soins de l'éditeur ININ Games en 2020, le projet Clockwork Aquario aura nécessité de combler quelques trous demeurés béants, mais est donc depuis quelques jours disponible sur les boutiques en ligne de la Switch et de la PS4, et même en version physique chez Strictly Limited.

Comme le veut la coutume, Ryuichi Nishizawa a reçu le diplôme attestant de son intestable record :

Et bon courage au studio qui tentera de le faire tomber !