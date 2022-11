Voilà une nouvelle arrivée dans le petit monde du GTA-Like. Il s'agit de 171. Derrière ce curieux tire se cache un jeu en monde ouvert d'action très proche de ce que l'on peut voir dans un Grand Theft Auto. Il suffit de voir une vidéo de celui-ci (ci-dessus) pour s'en convraincre.

Voici la description que l'on peut lire sur Steam à l'heure actuelle :

L'environnement a été conçu pour apporter un sentiment de familiarité au joueur, la ville prend vie avec des piétons et des voitures qui se promènent sur la carte et qui interagissent entre eux et avec la carte. Le joueur dispose d'armes et peut interagir avec les éléments présents dans la ville, mais faites attention, car chaque action peut créer une réaction de même intensité, agir de manière agressive peut attirer l'attention, amenant les innocents à garder leurs distances et apportant des problèmes non seulement avec la police, mais aussi avec les bandits locaux.