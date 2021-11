Vous connaissez les Images du jour de notre cher Poufy ? En peu de mots, notre cadreur/monteur de l'impossible parvient toujours à aller droit au but et à faire passer un message clair, net, précis. Parfois drôle, parfois consternant. Et vous répondez souvent présent. Eh bien nous n'allons pas être beaucoup plus bavard que lui avec cet article, qui n'a pour autre but que de combler les blancs et occuper vos yeux autrement après avoir découvert du gameplay en fuite, la tracklist et les améliorations apportées à Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.

Ô Comparooooooooo

Parce que l'intérêt, c'est la vidéo ci-dessus. Un petit regroupement de trois clips partagés par Rockstar, qui permet de constater en temps réel comment les remasters de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas se comportent face aux originaux. Et en vidéo de très bonne qualité. Parce que cela aide à mieux déceler le design retravaillé, l'adoucissement des surfaces et des angles ainsi que les effets de lumière tout nouveaux tout beaux.

À demain GTA !

Bon, vous voulez quand même qu'on en parle un peu plus, parce que vous avez tout oublié ? Pas de problème. Rappelons que GTA The Trilogy Definitive Edition arrive en version dématérialisée PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC ce jeudi 11 novembre. Les jeux en boîte seront eux disponibles le 7 décembre prochain. Et qu'il vous permettra de goûter aux trois jeux PS2 cités plus haut dans de nouvelles conditions. Ce qui devrait, nous en sommes sûrs faire craquer les fans de la série de Rockstar. Série qui a dépassé les 355 millions d'exemplaires récemment, avec 155 millions juste pour GTA V. Et voilà, on parle, on parle, et finalement, on n'arrive pas à être aussi concis que Poufy. Pourtant, j'ai pas fait UNE concession !