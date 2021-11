Ce n’est plus un secret pour personne, la sortie de la Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est loin de s’être déroulée comme l’espéraient Rockstar Games et les fans de GTA. La faute à de nombreux bugs et une réalisation globalement bâclée. L’éditeur a cependant promis et corriger les différents dont souffrent les jeux de la compilation via des mises à jour. Et la dernière mise à jour en date vient d’arriver sur la plupart des plates-formes.