Moins de 24 heures séparent désormais les joueurs de la sortie dématérialisées de Grand Theft Auto : The Trilogy - Definitive Edition. De son côté, Rockstar Games n’a pas été particulièrement bavard au sujet de la compilation jusqu’à présent. Après la fuite de vidéos de gameplay de la compilation plus tôt ce matin, l’éditeur américain vient de lister les améliorations dont ont bénéficié les nouvelles versions de ses célèbres jeux.

Rockstar Games vient d’entrer dans le détail des améliorations apportées à la GTA Trilogy Definitive Edition. Après avoir vaguement évoqué ces changements, l’éditeur vient d’entrer dans les détails. Ces informations, communiquées sur le site officiel du jeu, sont :

Commandes inspirées de GTA V.

Amélioration des commandes de tir et de visée, notamment pour les fusillades depuis un véhicule dans GTA : San Andreas.

Mise à jour de la sélection des armes et des stations de radio.

Mise à jour des mini-cartes avec une navigation améliorée permettant de placer des repères.

Possibilité de recommencer immédiatement une mission échouée.

Des textures haute résolution qui font ressortir les détails sur les personnages, les armes, les véhicules, les routes et bien plus.

Une refonte totale du système d’éclairage pour des ombres, des reflets et des lumières plus réalistes.

Des effets d’eau et de météo améliorés.

Des arbres et une végétation plus détaillés.

Une distance d’affichage accrue pour plus de profondeur et de définition.

Une GTA Trilogy Definitive Edition différente d'une machine à l'autre

Selon l’éditeur américain, ces améliorations concernent toutes les versions de la GTA Trilogy Definitive Edition. Cela étant dit, certaines possibilités ne sont offertes qu’à certaines plates-formes. Même la version Switch aura ses spécificités. Sans plus attendre, ces fonctionnalités sont présentées ainsi :

La résolution 4K avec jusqu’à 60 fps sur les systèmes PlayStation 5 et Xbox Series X.

La prise en charge de la technologie NVIDIA DLSS sur PC.

La possibilité de changer l’angle de vue, de déplacer la caméra et de naviguer dans les menus via l’écran tactile, ainsi que d’utiliser la visée gyroscopique sur Nintendo Switch.

En parallèle à ça, Rockstar promet de "nouveaux exploits pour les membres du Rockstar Games Social Club." Bien qu’il ne soit pas question de remakes, le travail effectué ici semble, sur le papier au moins, dépasser le cadre de la simple remasterisation. Il faudra cependant attendre d’avoir la GTA Trilogy Definitive Edition en main pour véritablement savoir de quoi il retourne. En attendant de pouvoir juger sur pièce, des vidéos de gameplay des trois jeux inclus ici sont disponibles à cette adresse.

Décollage pour Liberty City imminent

Les personnes qui ont précommandé une version numérique de GTA Trilogy Definitive Edition peuvent dès à présent la précharger. Officiellement, Grand Theft Auto : The Trilogy - Definitive Edition sortira le 11 novembre prochain à 15h heure de Paris. Les personnes qui ont rechargé le jeu pourront donc commencer à y jouer à cette heure là.

La version numérique de Grand Theft Auto : The Trilogy - Definitive Edition sortira donc demain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC. Les versions physiques seront commercialisées sur consoles le 7 décembre prochain.

Que vous inspirent toutes ces améliorations ? Vous donnent-elles envie de jouer à GTA Trilogy Definitive Edition ? Sur quelle version allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.