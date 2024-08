L’un des jeux les plus légendaires de la franchise Grand Theft Auto devait revenir sous une forme entièrement inédite. Les inquiétudes des joueurs étaient finalement fondées et une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Rockstar Games est actuellement sur le pied de guerre pour sortir GTA 6 l’année prochaine. L’éditeur avait malgré tout quelques autres projets à côté, dont un portage du premier Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch. Le PlayStation Store aurait d’ailleurs vendu la mèche : une partie des effectifs se serait attelée sur une version PC qui arriverait prochainement. La firme à l’étoile planchait également sur le retour d’un de ses jeux légendaires en réalité virtuelle, qui se faisait particulièrement silencieux. Si Meta s’était montré rassurant le mois dernier malgré les inquiétudes des joueurs, mais cette fois le couperet est tombé.

Clap de fin pour le retour de GTA San Andreas

Il y a presque trois ans de cela, Meta annonçait en fanfare une version VR de GTA San Andreas pour son casque dernier cri. La firme de Mark Zuckerberg précisait alors que le projet était en chantier depuis de « nombreuses années », laissant entrevoir un travail de grande envergure. Pourtant les mois ont défilé, et le jeu s’est muré dans le silence. En juillet, Meta tentait de rassurer les plus inquiets en soutenant que GTA San Andreas VR était toujours en cours de développement, ce n’est désormais plus le cas. Un porte-parole du géant de la tech a confirmé auprès de IGN que le projet était « mis en pause indéfiniment ». Des propos réitérés par la suite sur les réseaux sociaux, le compte officiel affirmant que cette décision leur permettra de « se concentrer sur leurs autres projets. »

Ce ne serait en revanche pas la fin de collaboration entre Rockstar et Meta. « Nous avons hâte de travailler avec nos amis de Rockstar à l'avenir », a ajouté la firme sur X, anciennement Twitter. Si le chantier ne manquait pas d'ambition, il a dû s’avérer plus compliqué que prévu. Trois ans après son annonce officielle, aucune image de GTA San Andreas VR n’avait été montrée et aucune fenêtre de sortie n’avait été avancée. Meta a donc préféré renoncer pour se focaliser sur ses autres jeux à venir, dont Batman Arkham Shadows. C'est donc la douche froide pour les possesseurs du casque de réalité virtuelle, l'arrivée de ce jeu légendaire était particulièrement attendue. Rockstar de son côté continue de se concentrer sur le développement de GTA 6, attendu pour le premier trimestre de l'année fiscale 2025, soit avant mars de l’année prochaine.

Screenshot in-game de GTA San Andreas Definitive Edition sur PS4 ©Rockstar

Source : IGN