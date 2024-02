Envie de (re)découvrir l'un des opus les plus appréciés de la franchise GTA sans un nouveau jour ? C'est possible avec ce nouvel ajout qui promet d'apporter beaucoup de changements à l'expérience.

Actuellement, lorsqu'on parle de GTA, on pense forcément au sixième opus dont la sortie est prévue en 2025. C'est l'une des sorties les plus attendues par les joueurs, et on comprend bien pourquoi. Le jeu a l'air prometteur, et en seulement un trailer, il a brisé tous les records. Mais voilà, il faut encore être patient. Pour pallier l'attente, vous pouvez toujours (re)visiter un ancien titre de la franchise qui s'est offert des nouveautés grâce à la communauté.

GTA San Andreas fait peau neuve, mais il y a du boulot

Ne rentrons pas dans le vif du sujet immédiatement. Avant, on va devoir faire un rappel. En 2022, Nvidia a dévoilé lors d'une conférence le RTX Remix. Pour faire court, c'est une technologie permettant de remasteriser les vieux jeux, dans le but de leur offrir une seconde vie (du moins, sur le plan graphique). C'est accessible à tous, puisque ça prend la forme d'une plateforme de modding gratuite. Une fois dessus, vous pouvez vous atteler à la tâche, et mettre sur pied un mod pour, par exemple, GTA San Andreas.

Ci-dessus, vous pouvez donc retrouver la vidéo de MxBenchmarkPC, qui vous montre le fameux mod GTASA RTX-Remix Project. Il est important de noter qu'il n'est pas encore terminé. Vous pouvez le télécharger, mais gardez bien en tête que ça ne représente pas le produit fini. Quoi qu'il en soit, on relève des ajouts plutôt intéressants, comme le path tracing. On vous laisse découvrir tout ça, mais il va sans dire que c'est assez impressionnant. Même si ce n'est pas sans défaut, comme vous allez vite le remarquer.

Vous l'aurez sûrement constaté, mais le mod demande encore un peu de boulot. Il y a l'air d'avoir quelques soucis au niveau de la gestion de la lumière et pour certaines personnes, l'ambiance n'est plus la même. Ce qui constitue l'atmosphère unique de GTA San Andreas disparaît un peu avec le RTX Remix. Encore une fois, c'est toujours en cours d'amélioration. Par ailleurs, si ça vous intéresse de l'installer, sachez qu'il vaut mieux avoir une bonne machine de guerre. Pour cause, la technologie utilisée pour remasteriser ces jeux est bien gourmande, peu importe le titre que vous lancez.

La communauté adore San Andreas

En vérité, ce n'est la première fois que GTA San Andreas a droit à un lifting visuel. L'année dernière, un fan a bien fait comprendre qu'il n'était pas satisfait du remaster proposé par Rockstar en 2021 avec sa Grand Theft Auto : The Trilogy The Definitive Edition. Il a donc décidé de prendre les choses en main, en proposant son propre remaster/remake du jeu. On est loin du résultat donné par le RTX Remix, pour la simple et bonne raison que c'est du fanmade. Il n'est donc pas possible d'y avoir accès, ce qui change tout. Néanmoins, ça reste toujours intéressant de voir les créations de la communauté, traduisant tout l'amour qu'elle a pour cette licence.