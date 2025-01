Quand on est une des licences vidéoludiques les plus populaires au monde, on fait l'objet de bien des convoitises. GTA en est la preuve. Alors que la planète entière attend le prochain opus, la licence enchaîne les leaks de toutes sortes. Cependant, les fichiers propagés sur la toile sont généralement malveillants. La plupart du temps, c'est au travail des équipes de développement et du studio en général qu'ils font du tort. Toutefois, il arrive que cela représente un risque aussi pour le public.

Quand les leaks de GTA vous braquent

S'étonne-t-on vraiment que des éléments de GTA 6 aient fuité en ligne ? Non, certainement pas. Mais, alors que toute l'attention est tournée vers cette suite particulièrement attendue, c'est un autre opus qui ferait l'objet de nouveaux leaks, et pas des moindres. De fait, il serait ici question de code source…

Le 5 janvier, plusieurs internautes ont alerté quant au fait que le code source de GTA San Andreas serait distribué en ligne. Cela veut dire que le code même du jeu aurait été rendu accessible illégalement, et contre paiement dans le cas présent. Vous sentez le coup venir ? Tout cela n'est en fait qu'une arnaque.

POUR INFORMATION.

L'archive est probablement fausse alors que les captures d'écran semblent légitimes. Les gens, qui proposent d'acheter PW, montrent les captures d'écran, qui s'avèrent être de 2022. Il s'agit juste d'une arnaque. ?

Une fois le pot-aux-roses découvert, des fans de GTA se sont empressés de signaler le piège à leur communauté sur les réseaux sociaux. Car il s'agit bien d'un piège. Toute personne qui téléchargerait le prétendu leak verrait son ordinateur infecté par un rançonlogiciel (ou « ransomware »). Cela veut dire qu'un virus bloquerait l'accès à leur appareil et demanderait une rançon.

Il a été confirmé que le code source de GTA San Andreas est faux et contient un ransomware.

On ne le répètera jamais assez, mais ne téléchargez pas de fichiers provenant d'inconnus ou de sources non-vérifiées sur internet. A fortiori si on vous demande de payer pour des documents partagés illégalement.