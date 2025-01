Grand Theft Auto est incontestablement l'une des plus grandes licences du jeu vidéo. En plus d'avoir imposé un ton bien à elle que peut arrive à lui également, elle a marqué l'histoire du médium avec des titres devenus cultes. C'est par exemple le cas de GTA San Andreas. Sorti en 2004, l'opus a durablement marqué les mémoires, au point que certains fans continuent de faire vivre le mythe plus de 20 ans après.

Une réunion tout en émotions pour GTA San Andreas

Ces derniers jours, les nouvelles n'étaient pas des plus réjouissantes autour de GTA San Andreas. Comme nous vous l'expliquions, des internautes peu scrupuleux ont profité de l'aura du jeu pour lancer une arnaque au ransomware. Ce week-end, on a donc décidé de réconforter les fans avec une création qui risque de vous prendre par les sentiments.

Pour bien commencer 2025, la chaîne TeaserPlay a partagé une nouvelle vidéo dédiée à GTA San Andreas. L'équipe de graphic designer a imaginé une réunion entre CJ et ses anciens compagnons, 33 ans après la fin du jeu. Le tout a été réalisé sous Unreal Engine 5. La bande son, qunt à elle, a été composée par l'article Purrple Cat, spécialise du lo-fi.

Les fans les plus ardus de GTA San Andreas chipoteront sûrement sur quelques détails. De fait, la vidéo ne respecte pas forcément le lore du jeu et de la licence dans son ensemble. Toutefois, le résultat devrait toucher en plus cœur les nostalgique de cette époque. Les créateurs ont mêlé flashbacks et modèles vieillis des personnages pour jouer sur la corde sensible des joueuses et des joueurs.

La passion des fans pour cet opus est toujours aussi vivace aujourd'hui. Ce titre en particulier est un des plus cultes de la licence. Dès lors, on ne s'étonnera pas de voir ce genre de créations se multiplier. Il y a deux ans, par exemple, c'était un remake fanmade du jeu qui avait épaté la toile !