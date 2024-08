En août 2024, les abonnés au service GTA+ de Rockstar Games peuvent s'attendre à une surprise de taille. Un jeu emblématique, connu pour son univers captivant et ses mécaniques de jeu, s'ajoute à la bibliothèque déjà riche de la plateforme. Ce titre, qui a marqué les esprits à sa sortie, est prêt à séduire une nouvelle génération de joueurs.

Un jeu gratuit culte sur GTA+

En effet, le mois d’août apporte une nouvelle excitante pour les abonnés du service GTA+ de Rockstar Games. À partir du 20 août 2024, le jeu acclamé Bully (2006) rejoindra le catalogue, accessible sans frais supplémentaires pour les abonnés. Pour rappel, Bully est un jeu d'action-aventure qui plonge les joueurs dans l'univers d'un lycée américain fictif. Vous incarnez James Jimmy Hopkins, un adolescent confronté aux défis de la vie scolaire, et des aventures en milieu urbain. Le jeu est connu pour son environnement en monde ouvert et sa narration captivante, permettant une exploration libre et des interactions diverses.

En fait, ce qui distingue Bully des autres jeux, c'est son approche unique de la narration et de l'exploration. Le jeu propose une perspective à la troisième personne, vous permettant de vous immerger pleinement dans la vie quotidienne de Jimmy à Bullworth Academy. L'univers du jeu est divisé en chapitres, chacun introduisant de nouvelles quêtes et interactions sociales qui enrichissent l'expérience narrative.

La Bully: Scholarship Edition, rééditée en 2008, ajoute encore plus de profondeur au jeu original avec de nouveaux personnages, missions, et mini-jeux. Ces ajouts permettent aux joueurs de se plonger encore plus profondément dans l'univers parfois chaotique de Bullworth. Ce qui rend ce jeu particulièrement captivant, c'est sa capacité à aborder des thèmes matures tels que le harcèlement scolaire. Ainsi que les dynamiques sociales entre adolescents, et la quête d'identité, tout en gardant une touche d'humour et de satire. Caractéristique de Rockstar Games.

Un jeu assez intelligent

Notons au passage que Bully est reconnu pour sa représentation nuancée des interactions sociales adolescentes. Chaque personnage que Jimmy rencontre à Bullworth possède sa propre personnalité, ses propres problèmes et ses propres objectifs. Les joueurs peuvent s'engager dans diverses activités, des missions principales aux mini-jeux, et explorer un monde riche en détails. La flexibilité de gameplay permet de nombreuses approches, que ce soit par la force, la ruse, ou la diplomatie, ce qui offre aux joueurs une liberté totale dans la façon de progresser dans l'histoire.

Pour conclure, pour profiter du service GTA+, rendez-vous sur le site officiel de Rockstar Games et inscrivez-vous. Une fois abonné, vous pourrez télécharger et jouer aux jeux disponibles via la plateforme du service. La Bully: Scholarship Edition sera disponible pour les consoles Xbox Series X et S. Tandis que la version PlayStation 4 du jeu sera accessible sur PlayStation 5.

Source : Mail officiel Rockstar