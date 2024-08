Une fois de plus, le service de Rockstar, GTA+, permet de profiter d'un jeu totalement culte à savourer sans débourser un centime de plus si vous êtes abonnés.

Rockstar Games continue d'enrichir son service d'abonnement GTA+, proposant régulièrement de nouveaux contenus et avantages pour les joueurs de GTA Online. Ce service, qui offre des bonus en jeu, des véhicules exclusifs et d'autres privilèges, cherche à attirer une large audience en diversifiant son offre et en incluant des titres classiques du catalogue Rockstar.

Un jeu culte sur GTA+ gratuit pour les abonnés

Le jeu culte Bully, développé par Rockstar Games, est désormais disponible sur GTA+. Le service d'abonnement premium lié à Grand Theft Auto Online. Cette annonce marque une étape significative pour les abonnés. Qui peuvent désormais redécouvrir ou découvrir pour la première fois ce classique de l'ère PlayStation 2 directement via la plateforme.

Bully, sorti initialement en 2006, est un jeu d'aventure en monde ouvert où les joueurs incarnent Jimmy Hopkins, un adolescent rebelle qui doit naviguer à travers les défis sociaux et académiques de la Bullworth Academy. Une école fictive. Le jeu a été salué pour son approche unique des thèmes de l'intimidation et de la vie scolaire. Tout en conservant l'humour satirique caractéristique des titres de Rockstar.

Le gameplay de Bully se distingue par sa diversité. Les joueurs peuvent participer à des activités variées allant des cours de chimie aux épreuves sportives. Chaque activité offrant des mini-jeux dynamiques qui influencent les compétences de Jimmy. En dehors des cours, le monde ouvert permet d'explorer les environs de l'école, de nouer des alliances ou de se faire des ennemis. Tout en suivant une intrigue principale riche en rebondissements. Entre les cours à suivre, les bagarres dans la cour de récréation, et les interactions avec divers groupes d'élèves. Bully offre un regard satirique sur le système éducatif et les défis de l'adolescence.

L'intégration de Bully dans l'offre de GTA+ pourrait susciter un regain d'intérêt pour ce jeu. Souvent considéré comme l'un des joyaux méconnus du catalogue de Rockstar.

Source : Rockstar Games