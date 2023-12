Une grosse nouveauté attend les détenteurs de GTA 5, et elle va faire plaisir aux plus nostalgiques d'entre eux. C'est un ajout qui se faisait désirer depuis longtemps.

Nous sommes officiellement le 1er décembre, et vous savez ce que ça signifie pour la licence GTA. On va enfin avoir le premier trailer du sixième opus. En attendant, Grand Theft Auto 5 a encore des cartouches en réserve pour les joueurs. En effet, puisqu'on entame la période des fêtes de Noël, le jeu va bientôt déployer une nouvelle mise à jour qui va régaler les fans avec des ajouts attendus. Mais il y a aussi une grosse surprise dans le lot, et elle a étonné une bonne partie de la communauté.

Un personnage iconique de GTA va bientôt faire son grand retour

Si vous n'avez pas fait GTA 4, vous n'allez sûrement pas connaître la star du jour. L'opus sorti en 2008 a eu droit à une grosse extension intitulée « The Ballad of Gay Tony ». Elle faisait suite à « The Lost and the Damned », et offrait une nouvelle histoire avec un protagoniste différent, des améliorations en tout genre, etc. Elle a globalement été assez appréciée, et l'un des personnages qu'on retrouvait dedans va finalement revenir dans le mode Online de GTA 5.

Il s'agit donc de Yusuf Amir, un promoteur immobilier multi-milliardaire qui se montre plutôt amusant. Celui-ci était doublé par Omid Djalili, mais on ne sait pas si ce sera encore le cas ici. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont pu faire le DLC à l'époque. Il n'y a d'ailleurs aucune place au doute quant à son arrivée, puisque c'est le site de Rockstar Games lui-même qui a confirmé qu'il allait faire partie de la mise à jour de décembre pour GTA Online.

Cet hiver, la mise à jour de GTA Online vous plonge au cœur du crime dans les rues de Los Santos : voler, tuer et vendre les véhicules les plus demandés. Prenez part à des nouveaux casses bourrés d’action pour le compte d’un visage familier qui s’est aventuré dans l’ouest : l’illustre promoteur immobilier de Liberty City, Yusuf Amir.

Yusuf Amir

Trois Grand Theft Auto disponibles gratuitement, à une condition

La licence GTA a fait une grande annonce qui ne vous a sûrement pas échappé. Pour les retardataires, sachez que GTA 3, Vice City et San Andreas seront intégrés au catalogue Netflix Jeux le 14 décembre 2023. Le géant américain n'a pas lésiné sur les moyens, mais deux précisions sont à apporter. La première est un peu évidente, puisqu'il faut être abonné à la plateforme de SVOD. L'offre gaming est alors directement intégrée dans l'abonnement. La deuxième, c'est qu'on a affaire à leurs versions mobiles de la Definitive Edition.

Pour rappel, cette compilation a été fortement critiquée lors de sa sortie. Même si Rockstar a finit par sauver les meubles, certains joueurs n'ont sans doute pas oublié. Ceci dit, si vous possédez Netflix, ça ne coûte rien de sauter le pas, puisque c'est gratuit. Quoi qu'il en soit, le catalogue de la firme se renforce, et ça fait plaisir à voir. N'oubliez pas que les préinscriptions pour chaque épisode sont déjà disponibles sur l’App Store et le PlayStore.