En attendant GTA 6, un nouveau concurrent dévoile ses premiers clichés. Un jeu à surveiller développé par le co-créateur du studio de la licence Just Cause.

L'attente extrême autour de GTA 6 ne faiblit pas, et n'importe quel signe est (sur)interprété par une partie de la communauté. Certains fans qui sont persuadés qu'on aura enfin un nouveau trailer d'ici la fin de l'année. Vers une surprise aux Game Awards 2024 ? Comme on dit, l'espoir fait vivre, donc pourquoi pas, même si Rockstar Games n'a pas besoin de la cérémonie pour mettre en l'avant l'un des jeux les plus attendus de la génération. En attend

Ce nouveau GTA-like fait ses premiers pas en images

Grand Theft Auto VI sera sûrement le nouveau roi du genre, mais les GTA-like vont continuer d'exister. D'ailleurs, Leslie Benzies, co-créateur de la franchise, est actuellement sur MindsEye. Un jeu d'action AAA qui pourrait potentiellement concurrencer le prochain jeu de Rockstar Games. Dan House, le co-fondateur de R* qui travaille sur un nouveau jeu avec son studio Absurd Ventures, pourrait avoir envie de venir titiller son ancienne maison. Et il y a désormais un troisième challenger avec le projet de Christofer Sundberg, l'ancien fondateur d'Avalanche Studios connu pour sa grosse licence Just Cause, un GTA-like délirant.

Avec son studio Liquid Swords, Christofer Sundberg veut repenser la façon de développer les jeux. « Je veux changer la façon dont les jeux sont réalisés, dont les équipes travaillent et le processus créatif. Liquid Swords est la concrétisation d'une ambition visant à recentrer le processus de développement des jeux ». Sous ses airs de GTA-like, le premier jeu de Liquid Swords est un action RPG narratif en monde ouvert qui se veut ultra ambitieux. On ne connait pas son nom, et il n'y a pas plus détails concerts, mais Sundberg souhaite vouloir offrir de la liberté aux joueuses et joueurs avec ce projet inédit. Un titre qui tournera comme d'autres sous le moteur maison d'Epic Games, l'Unreal Engine 5. On vous laisse avec les premières images.

Source : Liquid Swords sur X.