Hier s'est tenue la cérémonie des Game Awards, et au-delà de l'annonce des vainqueurs, nous avons eu l'occasion de découvrir de nombreux jeux et bandes-annonces, y compris Last Sentinel, qui s'annonce comme une belle promesse.

La cérémonie annuelle des Game Awards est toujours une occasion de découvrir des bandes-annonces de jeux très attendus, ainsi que d'agréables surprises. Cela a été le cas avec Last Sentinel, un nouveau projet qui a révélé une bande-annonce impressionnante. Le jeu est notable pour son équipe de développement composée d'anciens membres de l'équipe de GTA 5.

Last Sentinel, une belle surprise par d'anciens de GTA

Last Sentinel est un nouveau jeu triple-A en monde ouvert annoncé aux Game Awards par Lightspeed LA. Soit un studio de développement basé aux États-Unis et appartenant à Tencent. Le jeu se déroule dans un Tokyo futuriste dystopique. Et semble se concentrer sur le personnage de Hiromi Shoda, qui semble être une combattante de la liberté.

Dans la bande-annonce clairement cinématographique, l'histoire commence avec un groupe de jeunes écoliers terrorisés par des humains envahisseurs, protégés par leurs matriarches robotiques. Cependant, lorsque ces protecteurs tombent, il est suggéré que "le démon" viendra à leur secours. C'est à ce moment que l'héroïne, Hiromi Shoda, fait son apparition, vainquant habilement les troupes et sauvant les enfants. La bande-annonce du jeu se termine en montrant une immense ville cyberpunk. Mais aucune information spécifique sur les plateformes ou la date de sortie de Last Sentinel n'a été fournie. Si ce n'est que le jeu est développé par d'anciens de GTA 5.

Pas pour tout de suite

L'équipe de développement de Last Sentinel comprend des vétérans de titres importants de l'industrie du jeu vidéo. Dirigée par Steve C. Martin, qui a travaillé sur des jeux majeurs tels que GTA 5, Red Dead Redemption 1 et 2, Need for Speed Underground, et Bully, l'équipe inclut également des professionnels ayant travaillé sur The Last of Us et Star Wars Jedi: Fallen Order. Le studio met l'accent sur son engagement à prioriser l'expérience et l'immersion du joueur, visant à fournir une narration interactive originale. Ce qui est certain c'est que le fondateur a un très beau palmarès à son actif.

Étant donné le peu d'informations disponibles à ce sujet, il ne faut pas s'attendre à une sortie imminente de The Last Sentinel. Généralement, lorsqu'aucune plateforme n'est indiquée, cela suggère que le développement n'en est qu'à ses débuts. Bien sûr, nous pourrions toujours avoir une agréable surprise. Cependant, en cas de doute, il vaut mieux rester prudent et tempérer ses attentes.