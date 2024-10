GTA 6 est probablement le jeu le plus attendu de tous les temps. Dans ce contexte particulier, les joueurs se ruent sur tout ce qui peut de près ou de loin ressembler à un Grand Theft Auto. Cela profite énormément à un jeu qui fait déjà un énorme carton sur Steam, avant même sa sortie officielle. Un comble !

Ce GTA inversé est un gros succès

En attendant patiemment GTA 6, un autre jeu en monde ouvert attire déjà toute l'attention : The Precinct. Ce jeu, dont nous vous avons déjà parlé sur Gameblog, développé par Fallen Tree Games, propose une expérience inédite où, cette fois, vous incarnez un policier déterminé à rétablir l'ordre dans une ville gangrénée par le crime. La démo, disponible sur Steam, a déjà conquis plus de 100 000 joueurs. C'est un véritable succès avant même sa sortie officielle.

Dans The Precinct, vous incarnez Nick Cordell Jr., un jeune flic dans les années 1980. Son père, lui aussi policier, a été assassiné. Résolu à retrouver le coupable, Nick débute avec de petites arrestations de rue pour, petit à petit, s’attaquer aux grandes affaires de corruption et au crime organisé. L’ambiance rétro et la vue semi-isométrique rappellent les premiers GTA. Averno City, la ville du jeu, est sombre, pluvieuse, et en pleine décomposition, ce qui renforce l’atmosphère pesante et immersive.

Mais contrairement à GTA, ici, vous êtes du côté de la loi. Pas question de semer le chaos, votre rôle est de restaurer l’ordre. Entre les poursuites en voiture, les fusillades et les enquêtes, The Precinct vous plonge dans une lutte intense pour sauver la ville. Ce point de vue original apporte un vent de fraîcheur au genre.

Un engouement avant même la sortie

Même si The Precinct n'est pas encore sorti, son succès est déjà notable. La démo, lancée pendant le Steam Next Fest, a été téléchargée plus de 100 000 fois. Le jeu séduit, et pour cause : 97 % des plus de 1 000 avis laissés par les joueurs sont positifs. Le public est clairement enthousiaste face à cette nouvelle approche du genre. Pour le moment, le jeu est programmé pour le 4em trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour jouer à la démo, c'est par ici.

Source : Steam