GTA est une franchise archi-culte, tellement marquante qu’elle a créé un genre à part entière : le GTA-like. Ce qui est amusant, c’est que les représentants du genre se comptent finalement sur les doigts d’une seule main, comme Saints Row ou encore Sleeping Dogs et potentiellement Watch Dogs si on pousse la chose. Mais c’est à peu près tout. Personne n’a vraiment envie d’aller sur ce terrain-là, sauf la scène indé visiblement.

The Precinct, un GTA inversé aussi ambitieux que prometteur

Annoncé il y a un petit moment déjà, près d’un an en réalité, The Precinct est un GTA inversé pour le coup. On ne joue pas un malfrat mais bel et bien un représentant de l’ordre tout ce qu’il y a de plus honnête (du moins, c’est ce qu’on nous dit).

Plus que de s'inspirer de la célèbre licence de Rockstar, The Precinct se présente carrément comme un hommage aux premiers jeux de la franchise. Des titres que peu de joueurs connaissent d’ailleurs. Bien avant GTA 5, le titre le plus vendu de la licence, GTA était en vue top-down, ce qu’on appelle chez nous la vue de dessus.

C’est de cette époque que s’inspire The Precinct. Un jeu en vue de dessus donc où l’on devra faire régner l’ordre dans la peau d’un flic fraîchement débarqué dans l’immense ville de Averno City. Courses-poursuites et arrestations musclées sont au programme de ce jeu extrêmement prometteur.

Initialement prévu pour le 15 août prochain, The Precinct prendra finalement du retard. Les développeurs du petit studio Fallen Tree Games préfèrent prendre leur temps pour peaufiner leur bébé au lieu de se précipiter.

Prévu sur PS5, Xbox Series et PC, The Precinct vise désormais l’automne 2024, mais n’a pas encore donné de nouvelle date précise. Pour le moment, on ne peut donc qu’attendre et ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur Steam, par exemple.

Source : Steam