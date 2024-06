Everywhere, le projet tant attendu de Leslie Benzies, ancien producteur de GTA, s'apprête à lancer une bêta fermée la semaine prochaine, marquant une étape cruciale dans le développement de cette plateforme ambitieuse. Le projet est conçu pour démocratiser la création de jeux vidéo, offrant un ensemble d'outils accessibles qui permettent aux développeurs en herbe de créer, remixer et partager leurs expériences ludiques.

Un jeu/expérience proche de Dreams pour ce créateur de GTA

En fait, La bêta, intitulée Builders Beta, sera disponible sur PC à partir du 18 juin. Elle fournira une gamme complète d'outils et de ressources issus de plusieurs studios. Permettant aux utilisateurs de jouer, d'utiliser et de remixer le contenu à leur guise. Cette approche s'inspire clairement de plateformes comme Dreams de Media Molecule. Qui a déjà prouvé que l'outil de création de jeux peut être à la fois puissant et accessible. On est bien loin de GTA.

Les outils gratuits d'Arcadia, qui alimentent le projet, comprennent des outils de construction, un système d'auto-publication et une bibliothèque d'actifs. Les objets virtuels, qu'il s'agisse de petits accessoires, d'ennemis, de casse-têtes ou même de niveaux entiers, sont appelés Stamps. Ces Stamps peuvent être partagés, édités et remodelés par d'autres utilisateurs. Encourageant ainsi une collaboration et une innovation continues au sein de la communauté.

Leslie Benzies a souligné que nul besoin d'être un programmeur professionnel pour créer des œuvres remarquables avec Everywhere. Le système de Stamp vise à éliminer le problème de la toile vierge. Facilitant le processus de prototypage et permettant aux utilisateurs de sélectionner, réutiliser et même remixer le meilleur contenu de la communauté. Ce système reflète une ère où les technologies numériques et les plateformes de contenu ont démocratisé l'art du remixage. Mettant des outils de création avancés à la portée de tous. De quoi potentiellement même créer un GTA Like.

En dehors de la bêta, le studio Build a Rocket Boy développe également MindsEye. Un jeu AAA épisodique créé au sein même d'Everywhere. Bien que ce dernier ne soit pas inclus dans la bêta, il devrait être disponible au lancement du projet, dont la date reste à confirmer.