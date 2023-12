GTA 6, jeu le plus attendu de tous les temps (ce sont les chiffres qui parlent ici), fait énormément parler de lui depuis la parution de son premier trailer officiel. La plupart des fans sont déjà en train de le décortiquer pour trouver la moindre information croustillante ou des easter eggs éventuellement. Tout ce qui, de près ou de loin, pourrait leur donner des indices ou faire grimper la température. Et puis de l'autre côté, on a les détracteurs, qui eux aussi sont en train de passer le trailer au crible, mais clairement pas pour de bonnes raisons.

GTA 6 est trop Woke pour certains et ça ne passe pas

« Le jeu est trop Woke ! ». Voilà. Que dire...

Une flopée de " joueurs " n'ont pas retenu grand chose du trailer de Rockstar, une bande annonce pourtant bourré de références à la culture populaire, au web, mais pas que d'ailleurs. Mais rien à faire, le studio est actuellement en train de se faire pourrir sur les réseaux sociaux. Des hectolitres de haine (pas d'autres mots) déverser à tout va.

La raison ? Trop de diversité ! Il y aurait trop d'hommes et de femmes noirs ou hispaniques, pas assez de blancs, trop de personnes rondes ou obèses, et on en passe (les femmes à moitié nue ne dérange pas en revanche, ouf !). Rockstar l'avait dit, le jeu serait différent des précédents opus. Le PDG de la maison mère Take-Two avait lui aussi dit que le studio cherchait le réalisme et la perfection. Si le second point reste encore à voir, le premier semble être tenu. En un trailer, le studio a réussi à nous montrer un univers virtuel qui ressemble à s'y méprendre au notre : diversifié, mixte, naturel. Le GTA 6 semble toutefois conserver son côté satirique et politiquement incorrecte.

Le tout est très fidèle à Miami et ses environs. Ce que tente d'ailleurs d'expliquer une bonne partie des joueurs cherchant à défendre le jeu. Entre les références à des vidéos virales et des faits ayant réellement eu lieu, c'est surtout la diversité et la mixité qui font que tout est criant de vérité dans ce Miami virtuel qu'est Vice City. Et il faut croire que ça ne passe pas.

Racisme, homophobie, grossophobie... un désastre sur internet

Youtube, Twitter, Reddit… presque tous les réseaux ont été pris d'assaut par une armée de "joueurs" mécontents. Les réseaux ont rapidement été bombardés de commentaires et de montages totalement lunaires, racistes, grossophobes, homophobes et tout ce que vous voulez. Certains hurlent à la propagande "woke", vont jusqu'à enquêter pour trouver des preuves que le personnage féminin de Lucia serait en réalité une femme trans, d'autres font des montages et des collages pour enlever les personnages obèses du décor. Affligeant.

Les différents réseaux sociaux font actuellement ce qu'ils peuvent pour faire le ménage, mais vous savez comment ça se passe. Internet est pollué d'idées néfastes, de commentaires à vomir et de réflexions tout simplement désastreuses. Triste constat.

Petit florilège : « Pas une seule personnes blanches dans le trailer. Grosse surprise ! LOL ! », « C'est la théorie du remplacement de l'homme blanc... », « Je suppose que le personnage principal est trans et gay », « M**de Woke ! Rockstar va faire de la m**de pendant des années maintenant. BOYCOTT ».

GTA 6 cartonne quand même et pulvérise les records

Malgré tout, ça n'empêche pas le jeu d'être extrêmement attendu, n'en déplaise à tous les détracteurs mécontents. Le trailer est un véritable carton, plus de 142 millions de vues sur la chaîne officielle de Rockstar à l'heure où ces lignes sont écrites, des centaines de vidéos d'analyse, des théories dans tous les sens… bref.

GTA 6 a créé l'événement comme attendu, peut-être même au-delà. L'attente va en revanche être encore longue puisque le jeu ne verra pas le jour avant un bon 2025. Il va donc falloir encore patienter un moment avant de pouvoir poser les mains sur ce qui s'annonce comme étant LE jeu de la prochaine décennie. En attendant, GTA 5 va continuer son petit bonhomme de chemin en empilant toujours plus de millions.