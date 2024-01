Pendant longtemps, GTA 6 a fait l'objet de toutes les rumeurs possibles et imaginables. Tout ça a pris fin (enfin presque) en décembre dernier, lorsqu'un premier trailer a été dévoilé au grand jour. On a ainsi pu découvrir l'un des personnages jouables en la personne de Lucia, mais ça n'a visiblement pas plu à tout le monde. En fait, d'une manière générale, de nombreux éléments de la bande-annonce ont posé problème à quelques personnes qui souhaitaient cracher leur venin. Et pour un certain acteur de Grand Theft Auto 5, ça ne passe pas.

L'acteur de Michael défend GTA 6

Les critiques entendues ont été diverses et variées, mais l'une d'entre elles est revenue plus souvent que les autres. Le jeu serait « trop woke ». Dans le trailer de GTA 6, il y aurait trop de diversité, trop d'hommes et de femmes noirs ou hispaniques, trop de personnes rondes ou obèses, bref, vous avez saisi l'idée. En même temps, le PDG de la maison mère Take-Two avait bien précisé que Rockstar cherchait le réalisme, la perfection. Au vu des premières images, on peut dire que c'est une réussite. Mais visiblement, pour une poignée de "joueurs", ce n'était pas la bonne direction à prendre.

Du coup, Ned Luke, qui joue Michael dans GTA 5, a pris la parole auprès d'IGN vis-à-vis de cette situation. Il a bien évidemment relevé l'absurdité de ces fameuses plaintes. « Il y a beaucoup de ces clowns qui disent : "Rockstar devient woke, ils s’enfoncent dans le côté woke du monde" ». Notre homme continue en revenant sur le personnage de Lucia, qui est directement visé par tout ça. « Il y a eu d’autres protagonistes féminins dans le passé, mais évidemment pas dans quelque chose d’aussi énorme que ça ». Luke termine l'échange en faisant l'éloge de ce qu'il a pu voir pour l'instant, et de sa propre expérience au sein de la firme.

Un problème qui impacte toute la Toile

Si on salue ses propos sur la polémique autour de GTA 6, le problème ne disparaît malheureusement pas. La vague de haine s'est tassée, mais de temps à autre, les réseaux sociaux continuent d'être pris d'assaut par des commentaires racistes, grossophobes ou homophobes. On va jusqu'à parler de propagande « woke », c'est vous dire à quel point c'est ridicule. On espère que ça ne va pas repartir de plus bel lorsque le deuxième trailer sortira. Affaire à suivre.

Ceci dit, ça n'empêche pas GTA 6 de briser tous les records. La bande-annonce sur Youtube comptabilise actuellement 164 219 889 vues, ce qui est tout simplement démentiel. La colère qui s'est fait entendre n'a pas stoppé Rockstar dans sa course, et le nouvel opus a déjà commencé à rentrer dans l'histoire. Bon, par contre, il va falloir faire preuve de patience. On ne pourra pas mettre les mains dessus avant... 2025. L'attente sera donc longue, mais le jeu en vaudra la chandelle.