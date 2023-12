GTA 6 s'est enfin dévoilé au grand jour il y a un peu plus d'une semaine, et bon sang, ça donne envie. L'impatience des fans commençait à se faire ressentir alors que le 5 était sorti il y a environ 10 ans. Les rumeurs, c'est fini, place à une bande-annonce somptueuse et une date de sortie sur consoles. Oui, sur consoles, et pas sur PC, du moins pour le moment. En fait, rien ne nous a été dit sur cette version, et ça a fait peur à certains joueurs. Selon un ancien développeur de Rockstar, c'est tout à fait normal : ce n'est pas une priorité.

La version PC de GTA 6, pas une priorité ?

Début décembre, la Toile a été enflammée par la diffusion du trailer de Grand Theft Auto VI. Il est enfin sorti de l'ombre, même si ce n'était pas au moment désiré par le studio. Quoi qu'il en soit, les premières images sont là, et c'est déjà une énorme claque. En prime, une fenêtre de sortie fixée en 2025, sans plus de précision. Alors oui, il faut encore faire preuve de patience, mais c'est toujours mieux que d'être dans le flou total. Il arrivera sur PS5 et Xbox Series, seulement voilà, aucune référence n’a été faite quant à une éventuelle sortie de GTA 6 sur PC.

De toute évidence, une stratégie similaire à celle pour GTA 5 est appliquée, c'est-à-dire retardée la version PC d'un an par rapport à celle sur consoles. Pour Mike York, ancien animateur chez Rockstar, la firme veut donner la priorité à « ce qui fait vendre ». Pourtant, c'est l'un des supports les plus utilisés au monde, en particulier grâce à des marchés comme la Chine ou la Corée. Mais l'entreprise ne l'entend visiblement pas de cette oreille, comme nous dit le développeur.

Par le passé, PlayStation était le grand distributeur. Ce que le développeur faisait, c'était concentrer toute son énergie pour s’assurer que la version PlayStation fonctionne vraiment bien. Quand je travaillais sur GTA 5 par exemple, nous nous concentrions sur la PS3 et la Xbox, mais nous poussions principalement les limites de la PS3. Nous y consacrons toute notre énergie et l’optimisons du mieux que nous pouvons pour cette console. Il y a toujours une version PC du jeu, mais ce n’est pas tout à fait parfait. Elle va simplement nourrir les autres jeux et les faire fonctionner.

Une version PC qui prend du temps

Mais ce n'est pas la seule explication apportée par York. Mettre sur pied une version PC, ça prend énormément de temps. C'est un gros challenge pour les développeurs, puisqu'il faut que le jeu tourne sur des configurations diverses et variées. Sur consoles, ce n'est pas la même histoire, c'est « plus simple » d'en faire une priorité, et ça pourrait expliquer ce choix pour GTA 6. Ceci dit, on attend encore la déclaration de Rockstar pour en avoir le cœur net, mais les propos de notre homme sont tout à fait logiques.

L’une des principales raisons pour lesquelles un port PC prend tant de temps, c'est parce qu’il a une architecture différente et des composants différents. Ils doivent s’adapter à toutes ces différentes choses qui peuvent arriver. Sur PlayStation et Xbox, ils ont la même carte graphique. Mais chaque personne a un PC différent.

Toutefois, au vu de l'envergure d'un studio comme Rockstar, une question a été posée par pas mal de monde. Pourquoi ne pas faire trois équipes différentes chargées d'optimiser les trois versions de GTA 6 ? York en a également parlé, mais c'est bien plus complexe que ça : « nous n’avons pas l’argent, nous n’avons pas les ressources, nous n’avons pas la main-d'œuvre. Donc, nous donnons la priorité à ce qui est le mieux pour le portefeuille de l’entreprise. Alors nous le mettons dans la PlayStation, puis la Xbox, et enfin le PC. ».