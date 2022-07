Enfin des informations sérieuses ! Un journaliste dont la réputation n’est plus à faire vient de donner plein d’infos sur GTA 6. Personnage féminin, lieu, ton du jeu, voici ce que l’on sait.

Les rumeurs autour de GTA 6 pullulent de partout. Certaines, malgré leur manque de crédibilité font le tour de la Toile et plus personne ne sait sur quel pied danser. Cependant le toujours bien informé Jason Schreier vient de confirmer une information très attendue.

Lieu, personnage féminin, moins de satire, toutes les infos sur GTA 6

GTA 6 aura bien un personnage féminin, c’est dit. Le journaliste avec qui le conditionnel n’est plus de rigueur a publié un long article sur le jeu, ses personnages, mais aussi son ton qui devrait être bien différent de ses prédécesseurs. L’information que tout le monde retiendra en premier lieu, c’est qu’il y aura pour la première fois dans la série une femme jouable. Selon ses informations, cette protagoniste latina sera accompagnée d’un autre personnage jouable. Un duo influencé par Bonnie & Clyde, affirme-t-il. L’autre question qui brûlait toutes les lèvres, c’est l’endroit où se déroulera Grand Theft Auto 6 ? Comme beaucoup de personnes l'espéraient, ce sera bien à Miami et ses alentours.

GTA 6 marquera également un autre tournant pour la licence, il devrait également être moins satirique. Une décision artistique prise en partie par de gros changements internes et une culture d'entreprise décrite comme plus saine. Cependant certains employés s'interrogent : « est-ce qu’un Rockstar plus gentil peut faire un best-seller comme le studio le fait si bien « ? Une partie d’entre eux n’en est pas sûre. D’autant que certains pointent du doigt un problème de taille : « comment faire une satire de l’Amérique d’aujourd’hui, quand elle est déjà une satire d’elle-même ». Les développeurs jouent en tout cas la carte de la prudence concernant les blagues sur les groupes marginalisés, contrairement aux jeux précédents.