Rockstar Games est accaparé par le développement de GTA 6. Et à défaut d'informations réelles, les rumeurs, spéculations et fausses fuites prennent le dessus. On a justement l'exemple aujourd'hui avec une « nouveauté » inventée de A à Z.

GTA 6 n'a pas trois personnages jouables

Il y a quelques semaines, un ou plusieurs internautes ont décidé de surfer sur la hype GTA 6 en créant un énième faux leak. De 120 pages tout de même. Oui, il(s)/elle(s) avai(en)t du temps à tuer. Le journaliste Jason Schreier est intervenu sur ce qu'il considère comme une fan-fiction.

Personne n'a accès à autant d'informations détaillées comme ce qui a été posté par un utilisateur Reddit. Le jeu est en cours de développement et de nombreux éléments évoluent encore. Ils ont même faux sur le nombre de protagonistes (lol). GTA VI n'a pas trois personnages. C'est tout ce que je dirai pour le moment.



Si l'on devrait bien incarner plusieurs personnages, il n'y en aurait simplement pas trois. Plus ? Moins ? C'est la question à 1 million. Mais logiquement, l'un d'eux devrait être une femme. Selon Tom Henderson, un insider sérieux, le terrain de jeu serait un Vice City « contemporain ». Il se murmure également que la carte de cet épisode serait évolutive. La map pourrait alors être transformée avec de nouvelles zones, des DLC etc. Un GTA Online mais avec un énorme solo ?

Rendez-vous dans quelques années

GTA 6 pourrait sortir en 2024-2025 mais rien n'est gravé dans le marbre. Après le problème du crunch et autres soucis internes, Rockstar Games ne voudrait pas faire l'erreur de précipiter les choses. La qualité du jeu est essentielle et le studio sait qu'il est attendu au tournant. « Nous comprenons plus que jamais que la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de faire en sorte que cet épisode soit le meilleur possible » a déclaré la société.