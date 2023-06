« Rockstar est simplement à la recherche de la perfection ». Voici ce que déclarait début juin Strauss Zelnick, grand patron de Take-Two, la maison mère de Rockstar, dans le podcast The Aarthi et Sriram Show. Lors de sa dernière prise de parole, le PDG n’y était pas allé de main morte en affirmant que GTA 6 devait être parfait et que Rockstar ne cherchait rien de moins que la perfection. « Ne visez rien de moins que la perfection, et nous y parviendrons » déclarait-il dans le podcast. Des propos forts qui promettent un jeu énorme. Et si l’on a tendance à croire que c’est un peu du discours marketing, ce qui est certainement le cas, soyons honnête, les différentes rumeurs parues jusqu’ici ont tendance à étayer cette récente déclaration.

GTA 6 promet d'être gigantesque

Bien avant la tonne de leaks apparus sur le net en septembre 2022, GTA 6 faisait déjà l’objet de très nombreuses rumeurs. Ça s’est bien évidemment envenimé par la suite après les grosses fuites d’informations et de gameplay en plein développement. Des rumeurs qui, jusqu’ici, n'avaient finalement que très peu de poids. Mais qui, depuis les dernières déclarations du grand patron de Take-Two, ont tout de suite une seconde lecture.

Il est désormais clair que Rockstar cherche à mettre le paquet pour son prochain titre où l’on devrait visiblement incarner un couple d'anti-héros à la Bonnie & Clyde. Suite aux leaks, il a été confirmé que le jeu se passerait à Vice City, comme le suggéraient alors de nombreuses rumeurs avant ça. Il a depuis été dit que le jeu proposerait une carte bien plus grande que celle de GTA 5, qu'une autre grande ville, Carcer City (vue notamment dans Manhunt) serait présente en plus de Vice City et qu’une partie du jeu se déroulerait même aux alentours de Cuba. Un aspect évolutif à la manière d'un jeu service a aussi été mentionné suggérant l'arrivée d'autre carte après le lancement du jeu.

En ce qui concerne l'histoire de GTA 6, un bon temporel a lui aussi été mis sur la table à plusieurs reprises. Enfin, on devrait avoir le droit à des environnements variés et très détaillés à la manière d’un Red Dead Redemption 2, très fort dans ce domaine. De nombreuses activités annexes sont également attendues, dont une très surprenante d’ailleurs, mais aussi très attendue par certains fans : du surf !

Vous allez pouvoir prendre votre retraite les gars - GTA 5

Un jeu ultra détaillé et réaliste ?

Quoi qu’il en soit, GTA 6 devrait être plutôt énorme et profiterait d’un souci du détail encore plus important que Red Dead Redemption 2. Ce qui peut être une bonne, comme une mauvaise chose. Si Red Dead Redemption 2 est assurément l’un des meilleurs jeu de sa génération, son gameplay quelque peu complexe et sa volonté de repousser les limites du réalisme à bien des égards lui ont aussi valu de nombreuses critiques de la part de certains joueurs. GTA 6 serait bien partie pour emboîter le pas. En tout cas, en ce qui concerne le détail de ses environnements et quelques fonctionnalités révolutionnaires pour le genre qui viendraient renforcer son réalisme.

De très nombreuses rumeurs parlent notamment de la physique de l’eau, ultra réaliste, de la volumétrie des nuages et du brouillard ou encore de différents effets environnementaux et météorologiques dans les zones naturelles par exemple. Tout serait fait pour être le plus réaliste possible. Des bruits de couloir qui traînent depuis de nombreuses années sur le net, mais qui se sont renforcés depuis peu et refont surface depuis l'intervention de Strauss Zelnick. Dans sa quête de la perfection, avancée par le PDG de Take-Two, Rockstar aurait également repris le système de pousse dynamique des cheveux et de la barde déjà présent dans Red Dead Redemption 2. Une évolution constante et en temps réel de nos héros qui ajoute une dose de réalisme, une fois de plus. Et cette fonctionnalité révolutionnaire pourrait bien n’être que la partie visible de l’iceberg que nous prépare le studio.

Plusieurs sources rapportent notamment que l’IA serait nettement améliorée comparé à GTA 5 ou même à Red Dead Redemption 2, que les interactions seraient très nombreuses (ce qui a été partiellement validé avec les leaks de 2022) ou encore qu’une fonctionnalité sociale inédite permettrait notamment de tisser des liens voire de romancer certains personnages.

Énormément de choses donc et beaucoup d’ambition. Reste maintenant à voir ce qui est vrai ou non, et surtout, ce qui aura été gardé dans la version finale. Puisque bien souvent, certaines choses restent en état larvaire et sont laissés sur le côté au cours du développement.

Une date de sortie pour GTA 6

Mais ça pour le savoir, il va falloir patienter. Pour le moment, le jeu n’a été qu’officialisé et ne sait encore jamais montré. La date de sortie de GTA 6 n’a pas été donnée et on n'a même pas une petite fenêtre à se mettre sous la dent, aussi infime soit-elle. Toutefois, des rumeurs vieillottes parlaient ici aussi d’une sortie probable d'ici la fin 2024. Si jusqu’ici rien ne pouvait vraiment confirmer cette estimation, les récents rapports financiers de Take-Two ont mis le feu aux poudres. Lors de son dernier bilan, la maison mère a fait des projections complètement folles pour l’exercice fiscal 2024-2025.

Ça couvre certes, une grande période, mais ça témoigne tout de même que quelque chose d’énorme arrivera d’ici 2024 (au minimum) ou début 2025 au plus tard. Et si Take-Two a botté en touche en déclarant qu’il avait un gros portefeuille et plein de projets dans les tuyaux, on a du mal à croire qu’un des jeux du catalogue de l'éditeur ait les reins assez solides pour faire flamber les prédictions de la sorte. Sauf si celui-ci s'appelle GTA 6 justement. On parle tout de même de bénéfices supérieurs aux plus forts pics de croissance de la firme. Take-Two s'attend à battre ses propres records de plus de 3 milliards de dollars.

Alors, vous avez hâte de voir ce que cache Rockstar ?