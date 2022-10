Suite aux fuites massives d'il y a deux semaines de GTA 6 dont vous pouvez lire le compte rendu sur notre news en question, un fan a voulu recréer la carte du jeu à partir de fragments de vidéo. Alors évidemment ça reste sujet à interprétation et rien ne dit si le tout cela n'est pas bourré d'erreurs. Mais ça n'en reste pas moins un rendu intéressant. C’est Kotaku qui relaye cette création.

La carte de GTA 6 selon les fuites ?

On doit ce travail de création et de restauration à un certain Church of GTA. Le joueur utilise ainsi les images divulguées pour proposer une première estimation de l'immense monde ouvert de GTA 6.

Dans l'un des serveurs Discord de cartographie, les gens font déjà de grands progrès. En effet, les images des fuites contiennes de nombreuses données utiles, telles que les coordonnées qui ont évidemment grandement aidé les cartographes en herbe à comprendre la localisation de certains bâtiments, etc.

Evidemment tout ceci reste à prendre avec des pincettes puisqu'il n'est pas dit que GTA 6 ne soit pas découpé en plusieurs zones à visiter et qu'il soit possible de naviguer de l'une à l'autre en avion par exemple. Quoi qu'il arrive, on risque de patienter encore longtemps (comme toujours avec Rockstar) puisqu'il il n'y a toujours pas eu de bande annonce officielle pour annoncer le jeu et encore moins une date de sortie pour venir apporter un peu grain à moudre aux fans à travers le monde.

Qu'aimeriez-vous voir comme environnements pour GTA 6 ?