Le leaks de GTA 6 ont eu l’effet d’un séisme dans l’industrie du jeu vidéo. Du côté des joueurs, les réactions étaient partagées. D’un côté celles et ceux qui compatissaient pour Rockstar, ceux qui étaient ravis de découvrir quelques mécaniques et lieux emblématiques de Vice City. Et puis d’un autre, ces true gamers décontenancés qu’une version alpha puisse être aussi « moche » et qui y sont allés de leurs réactions, plutôt vives. Des propos qui n’ont pas échappé aux autres développeurs, qui ont tenu à les remettre à leur place.

Les développeurs réagissent à la polémique autour des graphismes de GTA 6

Certains joueurs ne connaissent décidément pas le processus de développement d’un jeu. A la vue des leaks de GTA 6, provenant d’une version PS4 datant d’il y a au moins 3 ans, ils ont tout de suite pris d’assaut les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement. « Neuf ans et il est dans cet état ? », « Toutes ces années et il est aussi moche » ont par exemple commenté plusieurs personnes. Pour se défendre face aux internautes qui tentaient de leur expliquer le principe même du développement, l’un d’eux a affirmé « Les graphismes c’est le premier truc fini dans un jeu vidéo ».

Une phrase qui n’a pas échappé aux développeurs issus de divers horizons, qui ont tenu à montrer ce à quoi vos jeux préférés ressemblaient pendant leur conception. Des cubes, des blocs, des textures non finies, voire même des pilules en guise de pirates pour Sea of Thieves. Tout comme GTA 6, les jeux passent par diverses phases d'expérimentation pendant leur développement. Exemple assez parlant, Horizon Zero Dawn avait à une époque une version utilisant uniquement des assets de Killzone et même des armes à feu. Voici un petit florilège des vidéos qui ont été postées en réaction à la polémique autour de GTA 6. On rappelle par ailleurs que le jeu ne serait pas attendu avant 2024 au bas mot. Rockstar affirme que cette fuite massive n'aura aucun impact sur le développement de Grand Theft Auto 6 sur le long-terme.

God of War, Horizon et The Last of Us

Sea of Thieves, Control, Immortality, Dead Space & Cult of The Lamb