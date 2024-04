Le trailer de GTA 6, déjà célèbre pour son impact dans l'univers des jeux vidéo, continue de susciter un engouement exceptionnel. Tellement, en fait, que certains fans ont décidé de recréer le trailer image par image, mais cette fois dans la réalité. Le vidéaste Andrew Levitt a publié une vidéo où il utilise des images d'archives de journaux télévisés ainsi que des séquences filmées par ses soins pour reproduire le trailer de A à Z.

GTA 6 dans la vraie vie

Cette version réelle met en scène les personnages principaux, Lucia et Jason, ainsi que des apparitions telles que le Joker de Floride, la Dame au marteau, un alligator dans une piscine, entre autres. Bien que des différences mineures soient notables entre les deux trailers, le résultat n'en demeure pas moins impressionnant et est considéré par beaucoup comme une véritable œuvre d'art. La récréation de scènes iconiques dans un cadre réel montre le dévouement et la créativité des fans, ainsi que l'impact culturel de GTA 6 avant même sa sortie.

GTA 6 est actuellement prévu pour une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S en 2025. Bien qu'il y ait eu des rumeurs concernant des retards potentiels dans le développement, celles-ci se sont révélées infondées. Cette attente pour le jeu ne fait que renforcer l'engagement de la communauté, qui trouve des manières toujours plus inventives de célébrer sa future arrivée.

La réinterprétation du trailer de GTA 6 par Andrew Levitt sert non seulement à augmenter l'excitation autour du jeu, mais offre également une perspective fascinante sur l'impact de Rockstar. Très clairement, GTA est l'un des rares jeux (peut-être le seul ?) à pouvoir fédérer autant de monde, tous issus d'univers différents. En février, on pouvait déja vous partager une création du YouTubeur français CYRILmp4, reconnu pour être un joueur invétéré. Sans trop se mouiller, on peut imager que les prochains trailer aura aussi le droit à cet honneur.