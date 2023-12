Ça y est, il est enfin des nôtres : le premier trailer de GTA 6. Les mots ne suffisent pas pour décrire à quel point il était attendu au tournant. Le lancement de Grand Theft Auto 5 a eu lieu il y a maintenant 10 ans, et aujourd'hui, sa suite pointe enfin le bout de son nez. Fini les rumeurs, fini les hypothèses basées sur peu d'éléments. Il est là, et il n'est rien de moins qu'impressionnant. D'ailleurs, il a d'ores et déjà établit un record tout bonnement bluffant, qui prouve une nouvelle fois sa suprématie.

Le trailer de GTA 6 brise tous les records

Si vous avez suivi l'actualité de près, vous avez dû voir que c'était une nuit chaotique pour Rockstar. Le studio a été obligé de prendre une décision radicale en sortant en avance la bande-annonce de GTA 6. Pour cause, dans la nuit du 4 décembre, elle s'est retrouvée sur la Toile, seulement quelques heures avant sa diffusion officielle. Du coup, la firme a avancé la date de diffusion pour pallier le problème. Les images qu'on a pu voir sont somptueuses, et promettent un jeu grandiose. En tout cas, au niveau du nombre de vues, il n'a pas à rougir.

Oscar Lemaire, journaliste indépendant bien renseigné, nous a remis un peu dans le contexte : le premier trailer de GTA 5 avait accumulé 8,7 millions de vues, un mois après sa mise en ligne. Un score supérieur à celui de Red Dead Redemption 2 qui affichait 8,5 millions sur la même durée. Prenons maintenant Grand Theft Auto 6 et son chiffre ahurissant. En 11h, il a décroché un petit 57 millions de vues (62 millions actuellement). Ce n'est plus un record brisé, c'est un record explosé et le réaliser en si peu de temps, c'est historique. En temps normal, ça n'atteint pas des hauteurs pareilles aussi vite, même pour des grosses licences.

Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans n'ont pas tardé à se faire entendre suite à cette annonce. « C'est une dinguerie », « Si ça n'avait pas leak et qu'ils avaient diffusé en avant-première puis publié direct, ils auraient fait tellement plus de vues », « Et c'est sans compter les vues sur les autres comptes ! », « C'est fou ! », peut-on notamment lire. Il va sans dire que les joueurs sont aux anges, et on va clairement en entendre parler pendant un bon bout de temps.

La plus grande aventure de la licence ?

En réalité, ce n'est pas surprenant quand on voit toute l'attente qu'il y a eu derrière Grand Theft Auto 6 (qui portera bien ce nom). Maintenant, quelques précisions sont à apporter, puisqu'il va falloir être patient. Le nouvel opus ne sortira qu'en 2025, sans plus de précision. Rockstar prend son temps, et ça se comprend. Il arrivera sur PS5 et Xbox Series, avec une version PC absente, du moins pour le moment. L'entreprise suit probablement la même stratégie qu'avec GTA 5 en retardant la sortie sur ce support d'un an, même si on ne sait pas vraiment pourquoi.

Malgré cette bande-annonce inédite, il est difficile de savoir à quoi va rassembler le gameplay de ce GTA 6. Comme on pouvait s'y attendre, on est dans une version moderne de Vice City baignée dans l'ère des réseaux sociaux. Pour être plus précis, on évoluera dans l'état de Leonida, l'équivalent de la Floride. De toute évidence, la carte comprendra plusieurs ville, et vu l'ambiance du trailer, ça s'annonce assez dingue. Pour rappel, Take Two parlait de « l'évolution la plus immersive de la série GTA à ce jour. » Oui, ça donne l'eau à la bouche.

Quant aux personnages jouables, ils seront bien au nombre de deux. On a d'abord Lucia, la fameuse première protagoniste latina de l’histoire de la franchise. Elle sera accompagné de Jason et ils semblent être en couple. On serait donc bien face à un duo directement inspiré de Bonnie & Clyde. On a rapidement pu les voir en action, et ça promet de belles séquences de jeu. Malheureusement, à l'heure actuelle, pas de gameplay à se mettre sous la dent. Il en va de même pour la taille réelle de la map, qui reste un mystère pour l'instant.