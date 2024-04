Ce premier trailer de GTA 6 nous permettait d'enfin mettre un visage et une voix sur Lucia et Jason. Il s'agit pour rappel du couple que nous allons incarner dans le prochain opus, en référence au célèbre duo Bonnie & Clyde. Contrairement aux spéculations de beaucoup, le protagoniste masculin ne sera toutefois pas doublé par un acteur emblématique dans le domaine.

GTA 6 se fera sans Troy Baker

Un peu forcé par le destin en raison d'un énième leak, Rockstar Games a partagé dans l'urgence le premier trailer de GTA 6 dans la nuit du 5 décembre dernier. Dire qu'il était attendu est à des années-lumière de la réalité. Depuis sa diffusion, il comptabilise en effet le compte colossal de plus de 180 millions de vues. Les jeux de Rockstar Games suscitent toujours des spéculations avant leur sortie. Tel a notamment été le cas ici s'agissant du comédien de doublage de Jason en anglais. Celui-ci ne dit qu'un seul mot : « Trust » (ou « confiance » en français). Le timbre de voix a immédiatement fait penser pour beaucoup à la performance de Troy Baker. Mais le principal concerné s'est exprimé sur le sujet pour doucher les attentes des fans.

Dans le cadre d'une interview sur la chaîne YouTube The Movie Dweeb, l'homme à qui l'on doit notamment les voix de Joel dans The Last of Us ou Higgs dans Death Stranding (et tant d'autres) a en effet éventé cette rumeur. « Il ne dit qu'UN mot. Ceci est une leçon de perception. Les gens entendent quelque chose et assument automatiquement que c'est vrai. Je veux que ce gars, qui que ce soit, soit reconnu pour son travail, car je suis sûr que ce sera bon. Dans les jeux Rockstar, les acteurs comme Roger Clarke (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, ndlr) se donnent pour leur performance. Mais sur ce coup-là, je n'en fais pas partie ».

En attendant des nouvelles de Rockstar Games

À l'instar de Troy Baker, nous aimerions bien avoir le fin de mot de l'histoire sur qui sont les comédiens de doublage derrière Lucia et Jason dans GTA 6. Sur ce point comme parmi tant d'autres, Rockstar Games conserve pour l'instant le secret. Il faut dire que le studio est en ce moment bien occupé. Il le faut bien si les équipes souhaitent tenir leur objectif de sortir le jeu en 2025 sur PS5 et Xbox Series.

Reste à voir maintenant dans quel état GTA 6 pourra tourner sur lesdites consoles. Propulsé par le moteur RAGE 9, le jeu s'annonce comme une véritable claque graphique. Mais il se pourrait que PS5 comme Xbox Series n'aient pas les reins assez solides pour allier beauté et fluidité. Même la fameuse PS5 Pro pourrait ne pas y parvenir. Nous verrons bien tout cela en temps et en heure. Il faudra toutefois faire preuve de patience. Un terme qui ne fait malheureusement pas vraiment partie du vocabulaire de certains fans du jeu, vu tous les leaks majeurs dont il a fait les frais.