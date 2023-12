C’est une annonce qui va créer un véritable raz de marée sur la Toile. Rockstar dévoilera le trailer de GTA 6 dès le début décembre, mais quand exactement ? L’éditeur allait-il profiter des Game Awards 2023, alors qu’il n’a clairement pas besoin de son aura ? Le 10 décembre pour célébrer son 25e anniversaire ? Fin du suspense,on sait quand la bande-annonce sera montrée.

Voici quand sera diffusé le trailer de GTA 6

Pas besoin de rafraîchir vos sites d'actualités et réseaux sociaux préférés toutes les heures. Habitué aux simples teasing qui prennent des proportions démesurées, Rockstar vient de confirmer le jour et la date de diffusion du premier trailer de GTA 6. Ce ne sera donc ni pour commémorer son 25e anniversaire ni pendant la cérémonie des Game Awards 2023. Le rendez-vous est donc donné ce mardi 5 décembre à 15h00, heure française. L’éditeur s’est contenté d’annoncer la nouvelle avec une simple image sous fond de coucher de soleil et de palmiers, confirmant ce que l’on savait déjà depuis un moment : GTA 6 sera déroulera bien à Vice City.

Jason Schreier avait vendu la mèche il y a quelques temps maintenant, le jeu nous fera suivre les aventures de deux personnages jouables, Jason et Lucia, la première protagoniste latina de la licence. Le duo puiserait ses inspirations de Bonnie et Clyde, mais on en sait pas plus pour le moment. On aura très certainement plus d’informations sur l’histoire, les personnages et l’époque de GTA 6 mardi prochain. Il ne faudra cependant pas s’attendre à découvrir d’emblée les nouveautés de gameplay. La communauté sera en tout cas au rendez-vous. En l'espace de 15 minutes seulement, ce simple teasing dépassait déjà des 200 000 likes, les 80 000 repost et les 3 millions de vues sur X (anciennement Twitter). L'engouement autour du jeu est à son paroxysme, après des mois interminables de spéculations, de rumeurs et de faux leaks.

Une grosse claque à venir pour Grand Theft Auto 6 ?

Hormis les informations de Jason Schreier sur la présence d'un duo en mode Bonnie and Clyde, difficile de savoir ce qui nous attend avec GTA 6. On a juste une vraie confirmation du lieu qui fera bondir de joie les fans de Vice City. Si l'on en croit les bruits de couloir, ce prochain épisode repousserait le réalisme de la franchise. Ainsi, le système de pousse dynamique des cheveux et de la barbe de RDR 2 serait de retour. De nouvelles fonctionnalités pourraient être implémentées comme un système de romance entre les deux personnages principaux, ou même du surf comme nouvelle activité qui irait de pair avec un développement plus approfondi des fonds marins.

GTA 6 pourrait aussi regarder ce qui a été fait avec Red Dead Redemption 2 pour améliorer le comportement et le background des PNJ. Dans le dernier jeu de Rockstar Games, les personnages non jouables pouvaient faire leur vie et répondaient à un cycle bien précis. Lors d'une interview, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est dit même intéressé par l'emploi de l'IA à cet effet. « Vous incarnez un protagoniste qui interagit avec des personnages non jouables. Ces interactions sont scénarisées et les personnages ne sont en général pas très intéressants. Avec l'IA, on pourrait imaginer que tous les PNJ deviennent réellement intéressants et amusants ». Mais attention, ça ne signifie pas que ce sera dans GTA 6 pour autant.

Pour animer son jeu, Rockstar et Take-Two aurait recruté l'ancien commentateur UFC Joe Rogan. À moins que le studio ait simplement prévu de le parodier. Enfin, si l'on se réfère au rachat de Cfx.re, l'équipe derrière les plus grandes plateformes RP et de création pour GTA 5 et RDR 2, on peut théoriser sur le fait que le multijoueur offrira des possibilités qui n'étaient possibles que sur PC. Bref, de nombreuses rumeurs et spéculations, mais les premières vraies informations tomberont donc d'ici la semaine prochaine. À suivre sur Gameblog évidemment !