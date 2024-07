GTA 6 arrive en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, et sûrement plus tard sur PC. Interrogé il y a quelques semaines sur l'absence d'annonce pour cette plateforme, le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a déclaré que « l'absence d'annonce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre ». Peut-être que si les PCistes le demandent gentiment, cette version débarquera plus vite. En revanche, il faudrait plutôt éviter le review bombing à moins de vouloir causer des sueurs froides aux dirigeants de l'éditeur.

Un review bombing de GTA 6 pourrait faire très mal

GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de cette génération et ce sera une expérience jamais vue selon Strauss Zelnick. « Dans le cas d'un titre extraordinaire, avec des attentes extraordinaires, il ne s'agit pas seulement de bugs. Il s'agit de créer une expérience que personne n'a jamais vue auparavant, et Rockstar Games cherche la perfection ». Ou comment mettre la pression sur les équipes, et faire monter le niveau d'attente des joueurs. Mais voilà, avec de tels mots, et après avoir attendu aussi longtemps depuis la sortie de GTA 5, le public sera intransigeant. Et comme on l'a souvent vu ces derniers temps, le moindre grain de sable dans la machine peut amener les internautes à descendre en flèche un jeu.

Généralement pour se faire entendre, les joueuses et joueurs prennent d'assaut Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store ou Metacritic pour donner de très mauvaises notes. Ce qu'on appelle communément le review bombing. Pour l'éditeur de GTA, c'est une vraie angoisse puisque cela peut avoir des répercussions à court, moyen et long terme. Dans une déclaration à la SEC (Securities and Exchange Commission), Strauss Zelnick a même parlé d'éventuelles « campagnes de diffamation ».

Si l'évaluation de l'un de nos jeux baisse, ou si nous recevons d'importantes critiques négatives qui entraînent une diminution de la notation, nos jeux pourraient être plus difficiles à trouver ou à recommander par les joueurs. En outre, nous pourrions faire l'objet de campagnes négatives ou de diffamation visant à nuire à notre classement. Une telle baisse peut conduire à une perte de joueurs et de revenus, des coûts supplémentaires de publicité et de marketing, et nuire à la réputation. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, à la SEC.

GTA 6 est typiquement le jeu qui pourrait être victime d'un review bombing massif pour diverses raisons. Est-ce que cela aurait de lourdes conséquences pour autant ? L'aura de la franchise est telle qu'elle se vend sans que les joueurs aient besoin d'aller chercher des avis, donc ce n'est pas dit. Mais la peur d'une catastrophe avant même la sortie du jeu est palpable chez Take-Two Interactive.

Crédits : Rockstar Games.