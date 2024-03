Le légendaire studio travaillant sur le déjà légendaire GTA 6 a en effet publié il y a peu une nouvelle offre d'emploi. Celle-ci nous laisse miroiter une sortie finalement pas si lointaine pour le blockbuster attendu par des millions de joueurs. On épluche l'offre pour voir ce qu'il en est.

La sortie de GTA 6 plus proche que jamais ?

Dire que l'attente autour de GTA 6 est colossale est un doux euphémisme. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le tout premier trailer (visible ci-dessous) présentant le très impressionnant moteur du jeu en action frôle les 180 millions de vues. Le prochain épisode de la franchise cultissime de Rockstar Games part déjà sur les chapeaux de roue. Seul bémol : une sortie qu'on estimait assez lointaine. Plusieurs sources s'étaient accordées sur un déploiement sur PS5 et Xbox Series X/S dans le courant de l'automne 2025. Une nouvelle donnée plutôt encourageante vient toutefois de potentiellement contredire ces prédictions.

Et pour une fois, cela ne provient pas d'un leak d'envergure ! Le studio a en effet partagé une offre d'emploi pour un poste dans ses locaux de Lincoln, au Royaume-Uni. Rockstar Games recherche ainsi des « testeurs de traduction talentueux, passionnés par les langues et la traduction d'un jeu ». Plus précisément, l'offre se focalise sur de la traduction en russe. Il s'agit d'un CDD d'une durée de 12 mois. Le traducteur aura pour mission « de réaliser une traduction QA pour s'assurer que la qualité du produit final soit la plus élevée possible ». Puisque le seul projet en cours suffisamment avancé chez Rockstar n'est autre que GTA 6, cette offre se montre plutôt lourde de sens.

Le jeu très attendu semble quasiment terminé

Dans le développement d'un jeu, la partie traduction est généralement l'une des dernières étapes avant la sortie. Que Rockstar cherche des traducteurs pour une durée d'un an se présente donc comme un très bon signe en ce sens. Il apparaît en effet peu probable que le studio laisse partir ces employés à durée déterminée si le travail n'est pas pleinement bouclé. Cela impliquerait d'embaucher une autre personne pour continuer de tester le travail de traduction du précédent titulaire.

Il apparaît donc assez probable que l'extrêmement attendu GTA 6 arrive sur nos consoles courant du premier ou second trimestre 2025. Il vaudra toutefois mieux attendre une confirmation officielle de Rockstar pour en avoir le cœur net. Malheureusement, les joueuses et joueurs PC devront de leur côté ronger leur frein. La vie dans le monde du grand banditisme est parfois injuste.