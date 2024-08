L'ultra-attendu GTA 6 donne quelques nouvelles totalement officielles, et il se pourrait que le jeu déçoive une partie des joueurs. On vous dit tout à ce sujet.

Sans conteste, GTA 6 est LE jeu le plus attendu de ces prochaines années. C'est bien simple, chaque information sur le jeu suffit à faire totalement exploser Internet. Dans ce contexte, les attentes sont énormes, et il est possible que quelques déceptions fassent également leur apparition.

GTA 6 a une annonce à vous faire

Ainsi, le très attendu GTA 6 ne sera pas proposé sur un service d'abonnement, tel que Xbox Game Pass, dès son lancement. Cette décision, confirmée par Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, repose sur une stratégie réfléchie. Visant à maximiser le succès de leurs titres phares. Dans un entretien accordé à GamesIndustry.biz, Strauss Zelnick a expliqué que bien que proposer un jeu de premier plan à prix premium sur un service d'abonnement puisse temporairement attirer les consommateurs vers ce service, cela ne cadre pas avec la vision de Take-Two. L'objectif de l'entreprise est de se distinguer dans l'industrie du jeu vidéo en produisant des succès majeurs. Pour atteindre ce but, Take-Two préfère s'appuyer sur des lancements traditionnels. Où le jeu est directement vendu aux consommateurs, plutôt que de l'inclure dans une offre d'abonnement dès le premier jour.

Avec une dizaine de jeux majeurs prévus entre 2026 et 2027, dont GTA 6, Take-Two se concentre sur la création de jeux qui marqueront l'industrie. Zelnick a exprimé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à produire ces "grands succès". En soulignant que tous les éléments nécessaires pour y parvenir sont en place. Cette approche vise à assurer non seulement la rentabilité de chaque titre. Mais aussi à renforcer la position de Take-Two comme un acteur incontournable du secteur.

Zelnick a insisté sur le fait que les décisions de Take-Two sont guidées par une logique commerciale solide. L'entreprise cherche à surperformer dans un marché compétitif. Et pour ce faire, elle mise sur la qualité et l'impact de ses jeux. Cette philosophie se reflète dans leur choix de ne pas diluer la valeur de leurs titres en les intégrant immédiatement à des offres d'abonnement.

Source : GamesIndustry