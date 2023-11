Alors que les rumeurs autour de GTA 6 n'en finissent plus, et que certains internautes voient des signes partout à chaque publication de Rockstar Games, on a enfin du concret. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg réputé pour son sérieux et sa fiabilité, a réussi à obtenir les informations que tout le monde convoite depuis des mois et des mois. Spoiler : les nouvelles sont excellentes.

L'annonce de GTA 6 arrive pour de vrai

Suite au leak hallucinant de GTA 6, Rockstar Games n'a pas eu d'autre choix que de confirmer l'existence du jeu, en prenant soin de ne jamais mentionner Grand Theft Auto VI dans sa communication. « Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse réellement vos attentes. Nous vous tiendrons au courant bientôt et, bien sûr, nous vous présenterons comme il se doit ce prochain jeu lorsqu'il sera prêt ». Un « bientôt » en mode Netflix puisque cette déclaration remonte à septembre 2022 tout de même. On est fin 2023, il n'y a toujours rien, mais ça y est, Rockstar Games va enfin sortir du silence.

Dans un article publié sur Bloomberg, Jason Schreier affirme que l'annonce officielle de GTA 6 devrait bien avoir lieu cette semaine. C'est donc imminent mais il va falloir tempérer vos attentes sur cette révélation. D'après lui, un vrai trailer en bonne et due forme ne serait diffusé que le mois prochain, en décembre, pour les 25 ans de Rockstar Games. Malheureusement, aucune date précise n'a été communiquée par Jason Schreier. Rendez-vous aux Game Awards 2023 ? Pourquoi pas, mais on rappelle que le studio aime plutôt se la jouer en solo, et donc, il est fort probable de voir la bande-annonce de GTA 6 apparaître sur les différents réseaux lors d'une journée banale.

Un concept de GTA 6 sous Unreal Engine.

Quid de l'arrivée de GTA 6 sur consoles et PC ? Aucune date précise non plus, mais Take-Two Interactive a donné implicitement une fenêtre. Sauf retard, ce sera entre fin 2024 et début 2025... sur PS5 et Xbox Series X|S. La version PC aurait besoin de plus de temps pour être peaufinée, et ne serait disponible que plus tard, sachant que Rockstar n'a de toute manière pas pour habitude de sortir tout en même temps. Grand Theft Auto VI va t-il révolutionner la licence culte comme attendu par des millions des fans ? L'éditeur du jeu ne manque pas d'ambitions.

« Rockstar est simplement à la recherche de la perfection » a déclaré le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. GTA 6 pourrait être plus réaliste que jamais, avec des personnages criants de vérité dans leurs animations, et surtout évolutif. Selon les bruits de couloir, Grand Theft Auto 6 se déroulera à Miami. Un GTA Vice City 2 qui ne dit pas son nom, et qui pourrait étendre sa carte avec l'ajout de la région de Cuba par la suite. Une petite révolution pour la partie solo du jeu qui s'inspirerait ainsi du multijoueur GTA Online. De son côté, R* a justement acquis l'équipe Cfx.re spécialisée dans le roleplay (RP) et les mods, ce qui devrait permettre à la société de réaliser ses rêves les plus fous et de faire durer son jeu phare un bon bout de temps.