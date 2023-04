Plus de six mois après leur diffusion, les leaks colossaux de GTA 6 continuent de faire parler d’eux. Les joueurs les plus acharnés continuent d’éplucher la quantité astronomique d’informations cachées au sein des centaines de vidéos et il n’est pas rare qu’ils fassent des découvertes intéressantes. La dernière en date laisse entendre qu’une nouvelle fonctionnalité pourrait arriver dans la licence. Une de celles qui devraient plaire aux fans des productions BioWare.

Un système de romance dans GTA 6 ?

GTA 6 continue de déchaîner les passions, alors même que Rockstar n’a toujours pas communiqué officiellement sur le jeu. Régulièrement, celui qui s’annonce déjà comme le gros carton de ces futures années fait les gros titres. Quand ce ne sont pas des rumeurs autour de la date de sortie, ce sont les fameux leaks de septembre dernier qui refont surface. Ces mêmes fuites qui avaient confirmé les révélations de Bloomberg : il y aura bien deux personnages jouables. Jason, et Lucia, la première protagoniste latino-américaine de la franchise. Un duo qui serait très fortement inspiré de Bonnie et Clyde selon les informations du média américain. Les joueurs se sont alors mis à spéculer sur une éventuelle relation amoureuse entre les deux personnages et il semblerait que les dataminers aient trouvé la réponse et une nouvelle fonctionnalité avec.

L’un de ces fans dévoués a en effet partagé l’une de ses découvertes sur Reddit. Il y aura bien une romance entre Jason et Lucia, mais ce serait au bon vouloir du joueur. La version alpha de GTA 6 incorpore en effet des scripts permettant de choisir si l’on veut un duo platonique ou au contraire que les deux personnages vivent une romance. Une grande première dans l’histoire de la franchise, qui semble à première vue s’inspirer des RPG occidentaux friands de cette mécanique. Impossible de ne pas citer BioWare avec Mass Effect et Dragon Age, tout comme The Witcher 3 où les joueurs pouvaient choisir l’élue du cœur de Geralt.

Si c’est en revanche bien la première fois que GTA propose une romance sur laquelle le joueur a la main, la licence avait déjà imposé aux fans de faire des choix impactant le reste de l’histoire. On pense évidemment à l’une des missions finales de Grand Theft Auto 5 où Franklin devait choisir de tuer l’un de ses camarades ou au contraire sauver les deux, résultant en plusieurs fins possibles. Il se pourrait donc que la mécanique en question soit du même acabit mais avec un impact sur certaines scènes, missions et dialogues. Il faudra néanmoins attendre une présentation officielle de GTA 6 pour en avoir le cœur net.