Pour rappel, le tout premier trailer officiel de GTA 6 va bientôt fêter son premier anniversaire. Celui-ci avait leaké avant l'heure, forçant Rockstar Games à le diffuser dans l'urgence. Des joueurs impatients de voir arriver le petit frère de GTA 5 ont justement repéré des changements du côté de la chaîne YouTube du célèbre studio, laissant à penser que du nouveau arrive très bientôt à ce niveau.

Un imminent cadeau d'anniversaire pour le premier trailer de GTA 6 ?

Une bonne partie de la Toile s'enflamme depuis quelques heures, et notamment sur les subreddits GamingLeaksAndRumours et celui dédié à GTA 6. Des utilisateurs ont en effet remarqué que Rockstar Games s'est fendu aujourd'hui d'une mise à jour de sa chaîne YouTube. Et plus précisément de la playlist consacrée à la suite de GTA 5. Pour l'heure, celle-ci ne contient que le premier trailer sorti il y a presque un an et comptant 223 millions de vues. Les internautes ayant repéré ce changement notent que le studio avait déjà effectué la même manœuvre peu avant la diffusion dudit trailer.

Il se pourrait donc que Rockstar Games prévoit de présenter au monde de manière plus ou moins imminente un nouveau trailer de GTA 6. Nous pourrions ainsi avoir droit incessamment sous peu à un approfondissement de l'intrigue, voire à du gameplay en bonne et due forme. Ce que les joueuses et joueurs attendent le plus est naturellement sa date de sortie. Le studio légendaire pourrait donc enfin confirmer ou non la sortie de l'un des jeux les plus attendus du moment courant 2025, et aussi s'il s'agira bien ou non d'une exclusivité consoles ou si le PC sera également de la fête.

Ce changement récent de Rockstar Games est cependant bien sûr à prendre avec de prudentes pincettes. Si de nombreux signes tendent bien vers la diffusion très prochaine d'un nouveau trailer de GTA 6, il faudra surveiller la chaîne YouTube du studio pour en avoir le cœur net. Si cette bande-annonce particulièrement attendue, comme la première, ne leake pas avant...

Source : Reddit