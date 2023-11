En attendant le premier trailer pour GTA 6, Rockstar Games a procédé à quelques changements majeurs qui ont été vite remarqués par la communauté. L'excitation se fait de plus en plus ressentir.

GTA 6 était un rêve, et ça va bientôt devenir une réalité. Après des années d'attente, des années à mettre en avant des théories farfelues, on va avoir notre premier trailer. Il faut juste patienter jusqu'à début décembre 2023, et Rockstar viendra nous le livrer. En parallèle, le studio ne se tourne pas les pouces. On sent qu'il prépare quelque chose, puisqu'il a procédé à de gros changements qui n'ont pas manqué d'échapper aux joueurs.

Rockstar modifie ses sites, des changements pour GTA 6 ?

La firme a d'abord modifié son site internet sûrement en prévision de la bande-annonce de GTA 6 vu le timing. Le trailer sera peut-être diffusé aux Game Awards 2023 ou peu avant l'événement. En 2011, l'annonce de GTA 5 était précédée d'un compte-à-rebours qu'on pouvait retrouver sur le site web de Rockstar Games. Est-ce que ça va être à nouveau le cas ici ? Pour certains, cet indice ne laisse aucun doute. Mais nous verrons bien de quoi il en retourne dans les semaines à venir.

Ensuite, c'est la fin du Social Club sous sa forme actuelle. Pour mémoire, c'est un service gratuit en ligne emblématique qui existe depuis 2008. Il permet notamment de jouer contre des développeurs, de former un groupe pour jouer ensemble, ou d'avoir accès à un certain nombre de statistiques sur les jeux Rockstar joués par exemple. Une véritable institution pour les fans qui ne manque de les attirer en masse. À ce jour, la plateforme a atteint les 200 millions d'abonnés.

Comme certains joueurs ont pu le voir, le nom du Social Club a été sobrement changé en Rockstar Games. De plus, c'est désormais intégré au site officiel de la société, mais aussi aux portails de chaque jeu (GTA Trilogy, Max Payne 3, Red Dead Redemption 2 etc.). Dans les deux cas, il y a également des différences avec l'ajout d'une nouvelle barre de recherche contenant des filtres en plus et d'autres modifications esthétiques pour naviguer plus d'aisance. Pour beaucoup, ce n'est pas anodin. Le symbole de l'avènement d'une nouvelle plateforme à l'aube de GTA 6 ?

Le nouveau look du site de Rockstar Games.

Une plateforme pour le RP, mods et serveurs Grand Theft Auto 6 ?

Une nouvelle plateforme pour rassembler plus facilement des millions de joueurs pour la future version du multijoueur de GTA 6 ? On ne sait pas encore comment tout cela va se dérouler. Mais Rockstar ne fera pas une croix sur son multi et prépare une potentielle révolution. L'équipe Cfx.re, responsable de la naissance des plus grandes plateformes RP et de création pour RDR 2 ainsi que GTA 5, a été incorporée aux troupes de R*.

Une acquisition qui devrait bouleverser l'online des jeux, dont celui de GTA 6, sur toutes les plateformes et pas uniquement sur PC. Car oui, malheureusement, ce n'est pas disponible sur consoles. De ce fait, le nouveau site Rockstar Games pourrait possiblement héberger des outils pour le RP, les mods, les serveurs personnalisés etc. Une simple théorie de notre part, mais qui ne nous paraît pas farfelue vu les intentions du studio. Les développeurs ont en tout cas des alliés de taille pour transformer le multijoueur de Grand Theft Auto 6 et de tous leurs prochains jeux.

L'annonce du trailer de GTA 6 a suffi à exploser un record historique sur X. C'est simple, en moins de 24 heures, le message de la firme est devenu le plus aimé du réseau social, dans la catégorie Gaming. Il faut dire que ce nouveau Grand Theft Auto est attendu depuis bien longtemps. Pour autant, est-ce que la date de sortie va être dévoilée au grand jour ? Elle sera peut-être communiquée en décembre, mais même si ce n'est pas le cas, il n'y a normalement pas lieu d'être inquiets.En effet, Take-Two Interactive a déjà donné une fenêtre de sortie de façon implicite. Ainsi, sauf gros problème de dernière minute, GTA 6 arrivera entre fin 2024 et début 2025 sur PS5 et Xbox Series. La version PC devrait être disponible plus tard, comme souvent.