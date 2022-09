Ce dimanche, l'industrie vidéoludique a vécu une fuite historique avec l'énorme leak de GTA 6. Rockstar Games a partagé sa réaction officielle sur Twitter.

GTA 6 : la réponse de Rockstar Games au leak

Par le biais de son communiqué officiel, Rockstar Games confirme que le leak de GTA 6 est réel. Ce n'est pas un fake ultra élaboré, mais bien plus de 90 vidéos d'une version développeur qui ont été rendues publiques. Mais on le savait puisque le journaliste Jason Schreier était intervenu pour valider la fuite.

D'après la société, les leaks ne mettent pas en danger le développement actuel. De même, Rockstar ne prévoit pas de changements à long terme vis-à-vis de leur fonctionnement interne. On imagine tout de même qu'il y aura une enquête et probablement un renforcement drastique de sécurité au minimum.

Un message de Rockstar Games Nous avons récemment subi une intrusion dans le réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de nos systèmes, y compris les premières images de développement du prochain GTA. À l'heure actuelle, nous ne prévoyons pas d'interruption de nos services et cela n'aura pas d'effet à long terme sur le développement de nos produits. Ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. Nous sommes extrêmement déçus que des détails sur notre prochain jeu soient partagés avec vous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse réellement vos attentes. Nous vous tiendrons au courant bientôt et, bien sûr, nous vous présenterons comme il se doit ce prochain jeu lorsqu'il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation. La Team Rockstar.

Et pour la présentation en bonne et due forme ? Elle interviendra uniquement lorsque les équipes seront prêtes et pas avant. Sachant que la sortie pourrait avoir lieu en 2024 ou 2025, au mieux, il y a le temps. Rockstar parle néanmoins de nous « tenir au courant bientôt »... Avec un teaser ? Des informations qui corroboreraient les indiscrétions de Jason Schreier sur le personnage féminin jouable et autres ?