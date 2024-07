GTA 6 s'annonce comme un jeu absolument énorme et les attentes sont colossales, peut-être même un poil trop... un ex développeurs prend la parole et calme les ardeurs des fans.

Dire que GTA 6 est actuellement le jeu le plus attendu de l’histoire est un doux euphémisme. La vérité, c’est que l'on sait d’office que la sortie du prochain jeu de la franchise sera un énorme évènement. Pour le moment, rien qu’avec une annonce et un trailer, Rockstar a explosé les records et fait brûler la toile, déchaînant les théories de fans et faisant bouillir d’impatience tous les fans. La hype est colossale, mais il faudrait peut-être penser à revoir tout ça à la baisse.

GTA 6 pourrait bien vous décevoir, faites attention

Un ancien développeur de chez Rockstar, Obbe Vermeij, est venu apporter son expertise au sujet dans le podcast SaInplay, et il s’est montré mesuré au sujet de GTA 6. Pour lui, oui, il faut s’attendre à une évolution, Rockstar semble avoir été « encore plus loin » que ses précédents jeux. GTA 5 est tout de même déjà loin et il a traversé trois générations de consoles. Le jeu était peut-être en avance sur son temps à l’époque et il a aussi eu le droit à deux gros coups de fouet, mais il accuse tout de même son âge.

En revanche, si évolution il y aura, Obbe Vermeij déclare qu’il faut être prudent et qu’il ne faut pas s’attendre à une grosse révolution. Pour lui, GTA 6 sera finalement assez similaire à GTA 5. « Ça a l’air assez incroyable, mais je ne pense pas que ce sera très différent de GTA 5 » déclare l’ancien développeur.

Pour lui, les fans devraient penser à revoir leurs attentes à la baisse. Il pense que « les gens seront un peu déçus le jour de la sortie ».

Questionné sur l’évolution de la franchise, il argumente en affirmant qu’il n’y a pas vraiment eu de bond générationnel en termes de matériel qui permettrait à GTA 6 de révolutionner sa formule. Si l’on a bien changé de consoles plusieurs fois et que de nombreuses années séparent GTA 5 de GTA 6, le fait est que ce n’est rien comparé à ce que l’on a connu auparavant. « La technologie évolue bien plus lentement » précise-t-il. Il prend pour exemple ce qu’il s’est passé de la PS1 à la PS2 ou encore de la PS2/Xbox à la PS3/Xbox 360. Le jour et la nuit.

« Les attentes sont trop élevées »

Pour Vermeij donc, les développeurs ne peuvent pas profiter d’un gros boom technologique pour rendre les choses réellement « différentes et meilleures », en tout cas pas suffisamment. Il conclut en répétant que définitivement pour lui « GTA 6 ne sera pas si différent de GTA 5 […] je pense que certaines personnes ont peut-être des attentes trop élevées. Il y a eu un vrai bond entre GTA 2 et GTA 3 puis entre San Andreas et GTA 4, mais je ne pense pas que l’on puisse retrouver ce même bond entre GTA 5 et 6 ».

Pour cet ex-Rockstar, il faut donc vraiment que les fans calment leur ardeur sous peine d’être déçus et on sait malheureusement ce qu’il se passe quand un jeu ne plaît pas ou déçoit, il se fait exploser. Pluie de critiques sur les réseaux sociaux, harcèlement, review bombing… le tableau n’est pas tout noir, mais on sait (malheureusement) très bien comment ça va se finir. On se souvient déjà que trop bien de certaines réactions excessives et affligeantes à la sortie du trailer.

Tout aussi bon que pourrait être ce GTA 6, il y a un monde où les attentes démesurées des fans finissent par lui nuire. Un monde qui effraie l’éditeur de GTA 6, Take-Two, qui déclarait encore il y a peu avoir vraiment peur d’une mauvaise réception et d’un review bombing qui pourrait tuer tout ce qui a été investi dans le jeu.

Messieurs de Take-Two, il est donc peut-être temps de lever le pied lorsque vous nous vendez « un jeu plus réaliste que jamais » qui ne vise que « la perfection et rien d’autre ».

GTA 6 est attendu sur PS5, Xbox Series et PC courant 2025 mais n'a pas encore de date de sortie.

Source : Podcast SanInPlay