GTA 6 devrait être le jeu de tous les superlatifs et dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que ce nouvel épisode qui se la jouera Bonnie & Clyde est attendu pour cette fin d'année, les cabinets d'analystes font déjà des projections avant le lancement. Selon la firme DFC Intelligence, l'éditeur pourrait déjà récolter 1 milliard de dollars rien qu'avec les précommandes, puis jusqu'à 3,2 milliards au cours de sa première année de commercialisation. Des chiffres qui donnent le tournis et qui pourraient être bien supérieurs à ceux réalisés par le précédent opus. Mais la prudence sur la sortie est de mise...

Le train GTA 6 va t-il dérailler ?

Les fans de Grand Theft Auto attendent avec une immense impatience GTA 6 et les leaks ne font qu'augmenter cette empressement à mettre les mains sur le prochain bébé de Rockstar Games. Et ça peut se comprendre puisque il s'est écoulé 12 ans depuis la sortie du dernier opus. Un jeu qui a battu des records en se vendant à plus de 205 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui fait de GTA 5 le second plus gros succès de tous les temps derrière Minecraft et ses plus de 300 millions d'unités.

Au cours des derniers mois, Take-Two Interactive n'a cessé de rassurer les joueuses et les joueurs ainsi que les actionnaires. Oui, GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series X|S à l'automne 2025, soit entre le 22 septembre et le 20 décembre 2025. Si l'on s'appuie sur les mois de sortie des précédents Grand Theft Auto ou d'autres jeux R*, on peut même réduire cette fenêtre à septembre/octobre. Mais selon le journaliste Jason Schreier, qui n'a plus besoin de montrer patte blanche, il va falloir éventuellement vous préparer à une grosse déception.

Un retard de Grand Theft Auto 6 en 2026 sur PS5 et Xbox Series ?

Dans un article pour Bloomberg, Jason Schreier estime que GTA 6 pourrait être repoussé en 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. « L'éditeur Take-Two Interactive a déclaré que le jeu le plus attendu de tous les temps devrait sortir à l'automne 2025. Mais les sociétés disent beaucoup de choses. Le prochain Grand Theft Auto est un jeu énorme et ambitieux. La pression pour en faire un grand jeu est démesurée et le développeur Rockstar Games s'est engagé à ne pas imposer d'heures supplémentaires excessives au cours des derniers mois de développement. Je m'attends à ce qu'il soit reporté à 2026 ».

GTA 6 en 2026 ? Même s'il faut rester optimiste, un retard n'est clairement pas à exclure. Comme indiqué par Jason Schreier, c'est l'un des jeux les plus attendus de tous les temps. Un titre qui, a lui seul, va occuper le terrain médiatique au point où les éditeurs sont visiblement en attente d'une date de sortie pour organiser leur propre planning. Rockstar et Take-Two n'ayant pas le droit à l'erreur, un report pourrait très bien être annoncé. Si un tel scénario décevra, les fans seront de toute façon au rendez-vous quoi qu'il arrive. D'après GTA 6 en 2025 ou 2026 ?

Source : Bloomberg.