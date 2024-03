Dire que GTA 6 est l’un des jeux les plus attendus de l’histoire de l’industrie serait un doux euphémisme. Plus d’une décennie séparera le nouvel épisode à Vice City de son prédécesseur. Une éternité aux yeux de la communauté, elle qui pensait que la diffusion de la première bande-annonce mettra fin à leur supplice. Cela n’a fait que l’accentuer. L’attente est immense, mais elle pourrait être encore plus longue que les joueurs ne le pensaient.

GTA 6 repoussé en 2026 ?

180 millions de vues pour la première bande-annonce, des records à tout-va avant même sa sortie, des forums en ébullition chaque jour… les attentes autour du jeu sont colossales. GTA 6 est naturellement pressenti pour être l’un des jeux les plus importants de l’histoire de l’industrie. La pression est énorme pour les équipes, et Rockstar Games y ajouterait sa petite couche. Des enquêtes récentes font état de développeurs à cran et d’une tension palpable en interne. L’éditeur forcerait en effet ses équipes à retourner travailler en présentiel pour assurer la date butoir de GTA 6 et par mesure de sécurité. Beaucoup de salariés craignent que Rockstar ne retourne à ses travers avec du crunch abusif à l’approche de la fin du développement. Malgré tout, la production du jeu aurait pris un retard assez suffisant pour que Rockstar envisage de décaler la sortie du jeu.

Plusieurs sources sérieuses s’étaient accordées sur un lancement du jeu dans le courant de l’automne 2025. Pourtant, selon les dernières informations de Kotaku, GTA 6 pourrait manquer sa fenêtre de sortie initiale et glisser vers un lointain 2026. La direction de Rockstar serait particulièrement nerveuse à l’idée de manquer une sortie l’année prochaine, ce qui la pousserait davantage à forcer un retour en présentiel, même pour ceux qui avaient été embauchés pour travailler uniquement en distanciel. Les sources du média affirment néanmoins que le géant américain vise toujours une sortie d’ici le printemps 2025 en interne, mais un lancement à l’automne semble à ce stade plus plausible. Dans le meilleur des cas du moins.

Lucia, nouvelle héroïne de GTA 6 ©Rockstar Games

L’inquiétude grimpe chez les employés

Le report à 2026 serait clairement sur table, mais rassurez-vous ce ne serait qu’un « plan de secours».. Rockstar n’envisagerait en effet cette solution qu’en cas « d’urgence » dans le cas où le jeu ne correspondait pas à leurs critères de qualité ou ne parviendrait pas à être prêt à temps. Il faut dire que les enjeux sont aussi énormes que les ambitions de l’éditeur. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, la maison-mère de Rockstar, était formel. Avec GTA 6, ils visent « la perfection et le réalisme, et nous y parviendrons », déclarait-il dans un podcast l’année dernière. L’éditeur voit les choses en très grand, mais cela se fera-t-il au détriment des employés ?

Une grande partie des équipes ne voit pas d’un bon œil le retour forcé dans les locaux, dénonçant des « promesses non tenues ». Le mois dernier, certains d’entre eux ont confié à Bloomberg leurs craintes d’un retour d’une cadence de travail infernale, et d’une culture toxique, alors même que la situation s'était améliorée en 2020. De son côté, Jennifer Kolbe, vice-présidente de R*, s’était justifiée dans un mail envoyé aux employés en promettant que ces changements étaient nécessaires pour sortir GTA 6 avec « la qualité et le niveau de finition, ainsi qu'une feuille de route qui correspond à l'échelle et aux ambitions du jeu ».