GTA 6, ça vous parle ? 99% d'entre vous vont sûrement répondre « oui », et c'est bien normal. C'est l'une des sorties les plus attendues de ces dernières années, et elle a fait l'objet de nombreuses rumeurs. En fait, pendant un temps et hormis l'énorme leak, il n'y avait que ça à se mettre sous la dent. Des théories, des hypothèses basées souvent sur peu d'éléments. Néanmoins, il y a peu, Rockstar Games a fait une annonce officielle qui a soulagé la communauté. Et cette déclaration a brisé un record inattendu.

Qui pourra vaincre GTA 6 ?

Que se passe-t-il dans la sphère Grand Theft Auto ? Les choses se sont récemment accélérées, et pas qu'un peu. La semaine dernière, dans un article publié sur Bloomberg, Jason Schreier affirmait que l'annonce officielle de GTA 6 allait avoir lieu. Il ne parlait alors pas d'un premier trailer, mais d'une intervention du studio pour parler du jeu. Peu après, Rockstar est bel et bien venu sur le devant de la scène pour mettre fin au silence entourant le nouvel opus. L'attente des fans est arrivée à son terme. Du moins, temporairement.

En 1998, Rockstar Games a été fondée sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans le cadre de nos efforts pour faire partie de cette évolution. Nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand Theft Auto. Nous espérons pouvoir partager encore de nombreuses années ces expériences avec vous tous.

La nouvelle a été communiquée via X (anciennement Twitter) et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait son « petit » effet. C'est simple, en moins de 24 heures, le message est devenu le plus aimé du réseau social, dans la catégorie Gaming. Actuellement, il avoisine les 1.5 millions de likes, pour environ 164 millions de vues. C'est tout bonnement incroyable, et on sait que ce chiffre va continuer à grandir. Ça veut dire qu'avant même sa première bande-annonce qui sera diffusée en décembre, GTA 6 a déjà explosé un record. On vous laisse imaginer ce qui se produira lorsqu'il sortira.

Bon, et la date de sortie dans tout ça ? Malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle sera peut-être révélée début décembre 2023, ou pas. Pour l'instant, difficile de le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne possède aucune information à son sujet. Take-Two Interactive a donné une fenêtre de sortie de façon implicite. Sauf gros problème de dernière minute, GTA 6 arrivera entre fin 2024 et début 2025 sur PS5 et Xbox Series. Quant à la version PC, elle aurait besoin d'être peaufinée avant d'être déployée. On pouvait l'anticiper, puisque Rockstar n'a pas l'habitude toute sortir en même temps.

Quoi qu'il en soit, GTA 6 est surveillée de près, même s'il est sujet à des méthodes potentiellement controversées. Dans une interview pour Inverse, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a parlé des techniques d'IA dans les jeux vidéo. Il en a profité pour parler de sa possible utilisation dans cette sixième itération. « Tout le monde travaille là-dessus. Vous incarnez un protagoniste qui interagit avec des personnages non jouables. Ces interactions sont scénarisées et les personnages ne sont en général pas très intéressants. Avec l'IA, on pourrait imaginer que tous les PNJ deviennent réellement intéressants et amusants ». Il n'a pas confirmé que l'IA allait être utilisée pour Grand Theft Auto VI, mais c'est visiblement une option à envisager. Cela renforcerait son réalisme, avec une gestion des PNJ qui font leur vie de façon naturelle.